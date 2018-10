Diego Heredia: ‘Con Patín se respetarán los procesos’

LEA TAMBIÉN

Usted se vinculó a la Federación Deportiva de Bolívar en enero pasado y allí conoció a Óscar Patín, quien ahora es campeón olímpico juvenil de marcha.

¿Cómo lo encontró en la parte técnica?

Óscar no tenía muchas falencias. Lo que priorizamos fue la corrección del braceo y de la postura. Ahora maneja bien los gestos técnicos de la marcha. En sus dos participaciones en la prueba de 5 000 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud terminó con una amonestación.

¿Qué le cautivó?

Su humildad y su carácter para cumplir a cabalidad cada una de sus tareas, algo que muy pocos atletas lo tienen.



¿Bajo qué argumentos lo llevó a vivir a Cuenca?

Óscar confió en mí, sabía que era lo mejor para él: vivió un mes en mi vivienda, entre idas y venidas de Guaranda. Luego pasó a vivir en el Centro de Alto Rendimiento de Cuenca. Allí mostró su talento y logró medallas en el Nacional y en la Copa Sudamericana de Marcha.



¿Cuándo empiezan a proyectar el obtener la medalla olímpica juvenil?

Después de su triunfo en el Sudamericano de Atletismo Sub 18, a finales de junio. Le motivé a que luchemos por ese sueño olímpico (ganar el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud).



¿Qué le dijo antes de que entrara a la pista para definir el título olímpico?

Óscar confía en mí, yo lo motivo y estoy pendiente de que no se desvíe. Incluso le quité el celular dos días antes de la competencia. Me paré frente a él y le dije: Estoy ante el mejor marchista juvenil del mundo, vamos a asegurar esa medalla. ¡Concéntrate! Entró motivado y ganó una histórica medalla de oro en la categoría juvenil.



¿Qué proyecciones tenía antes de los Juegos?

Me imaginaba a Óscar en el podio, por los tiempos que venía haciendo en los entrenamientos. Analicé los tiempos de los rivales y en qué condiciones lo lograron. La proyección era que si Óscar hacía 20 minutos con 30 segundos se subía al podio. Él registró 20:13:69 en la primera serie y 20:38.17 en la segunda. No me equivoqué.

¿Cuánto ayudó la preparación en Guayaquil y en El Cajas?

Fue clave, porque el primer día se compitió con una temperatura de casi 30 grados, con sensación térmica de 40. Él pudo soportarlo por ese trabajo previo. En El Cajas trabajamos en la etapa general, una vez por semana, con la intención de mejorar la capacidad de oxigenación.



Óscar incursiona en la categoría Sub 20. ¿Cómo asumirá esa transición?

Será su primer año y le costará acoplarse porque se enfrentará con rivales de más edad. El 2019 asistirá a la Copa Panamericana y al Panamericano de Atletismo.



¿Quiénes serán sus principales rivales?

En Ecuador será Kevin Fárez porque David Hurtado sale de esa categoría y va a la Sub 23. A escala panamericana tendrá a mexicanos, colombianos y guatemaltecos.



¿Ya cuentan con apoyo?

Sí, ya me reuní con la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, con el objetivo de coordinar algunos aspectos. Con apoyo económico se puede planificar bien las próximas competencias.

Joel Villavicencio fue vicecampeón olímpico juvenil de marcha en el 2010 y luego desapareció del podio internacional. ¿Cómo evitar que eso ocurra con Óscar?

La idea es mantener la presión y no acelerar los procesos. Queremos llegar en las mejores condiciones físicas y técnicas a los Juegos Olímpicos del 2024 en París.



El técnico Luis Chocho sugiere poner énfasis en el tema de no acelerar procesos. ¿Qué opina?

Comparto ese criterio, porque a veces por la presión de la dirigencia en alcanzar resultados los técnicos corren el riesgo de acelerar procesos. Hemos alcanzado el éxito más importante para el deporte ecuatoriano en la categoría juvenil. Ojalá nos dejen entrenar tranquilamente.



Óscar tiene 17 años y hay que cuidarlo...

Claro, con Óscar se respetarán los procesos. Él se está desarrollando en la parte ósea y biológicamente. El 2020 tendrá su primer Mundial en la categoría juvenil.

Origen.

Nació en Cuenca el 5 de febrero de 1987.



Palmares

Es Licenciado en Cultura Física, con una maestría en Investigación, Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Estudió en Alemania y España. Es catedrático en la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues.