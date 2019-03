Diego Cuvi: ‘Plaza es del proceso de selección’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Diego Cuvi, preparador físico de la Selección Sub 20

¿Cómo está su plan previo al Mundial Sub 20?



Estamos tomando decisiones en cuanto a la logística que vamos a emplear en el Mundial, tanto la que otorga la FIFA como ente organizador como la que tenemos que conseguirla por nuestros medios. Antes del viaje de Jorge (Célico) presentamos la planificación al presidente de la Federación y a la Comisión de Selecciones.



¿El viaje sería con mucha anticipación?

​

La petición es salir a Polonia el 6 de mayo, anticipándonos unos 17 días al primer partido, que es el 23. En ese tiempo, la idea es buscar cuatro amistosos con selecciones que también viajarán anticipadamente al Mundial.



¿Y los microciclos?



A la par estamos planificando los cinco microciclos que vamos a tener, previo al viaje. A partir del 10 de marzo ya tenemos el primero. Siempre hay que afinar cosas, ponernos en contacto con la casa de la Selección. Hay una nueva dirigencia en la Federación que tiene que conocer de a poco cómo se va manejando estos temas. Demanda de una logística importante y de una asignación de recursos.



¿Cómo se han dividido el trabajo los integrantes del cuerpo técnico?



Patricio Lara, que es el asistente técnico, ya está trabajando en el análisis de los rivales junto a Gregory Calderón, el analista de videos. Están haciendo un compacto de todos los partidos que jugaron México, Italia y Japón, en sus respectivas confederaciones y en sus torneos clasificatorios. Esto para poder analizar las selecciones con las que nos vamos a enfrentar con material último, previo al Mundial, y que nos va a servir. En la parte médica también hay requerimientos que se necesitan para recibir la Selección. Todos estamos trabajando para ganar tiempo antes del Mundial.



Desde la parte física, ¿cuál será su planificación para el Mundial?



Hemos planteado a la FEF para que nos ayuden y poder viajar con anticipación a Polonia. Entre Ecuador y Polonia hay una diferencia horaria de, más o menos, 6 horas y media a siete horas. Uno demanda de un día por hora para estar totalmente adaptado. En siete días, el metabolismo del jugador ya va a estar adaptado a la diferencia.



¿Y el clima?



Con el clima no tenemos problema. Hemos analizado el pronóstico meteorológico y de clima para los días en los que vamos a estar allá, en la fase de grupos, es un inicio de verano europeo, que no es muy caluroso. Es un verano cómodo. Que fluctúa de 18 a 24 grados centígrados, seco.



Similar a Quito...



Creemos que en ese aspecto no vamos a tener inconvenientes. Manejamos las mismas temperaturas que acá. Vamos a tener que habituarnos a la cultura de las ciudades, a la forma de preparación de los alimentos. También tomamos mucho en cuenta eso. La FIFA se anticipó y ya elaboramos un plan de alimentación que también ha sido aprobado por la FIFA.



¿Qué implicaría ese plan de alimentación?



Ventajosamente, la FIFA ya considera esto (alimentación) para las selecciones sudamericanas y maneja un estándar. Ya tienen muy clara la alimentación para selecciones asiáticas, africanas. Ya conocen. Hemos leído el plan y hemos hecho sugerencias. Es completo. Por otro lado, lógicamente, tendremos que ver la dependencia de las regulaciones que tenga el país (Polonia) para alimentos ecuatorianos. Tenemos que enterarnos bien. Llevaremos enlatados, que no sean perecibles, o de maduración muy rápida.



¿Cómo se monitorea el entrenamiento de los seleccionados?



Acá hay que entender un poco que los jugadores son de los clubes. No son nuestros. Los clubes nos prestan los jugadores. Hay que tener mucho tino y precaución de no inmiscuirnos en asuntos que posiblemente molesten a los cuerpos técnicos que tienen el día a día con los jugadores. Hacemos una observación, un seguimiento de cuántos minutos juegan. Si juegan en Primera o en Reserva. Vemos videos y estamos en contacto vía telefónica. Tampoco queremos ser incisivos con los clubes por el respeto a la planificación.



¿Y en el caso de los jugadores europeos?



Tenemos a Diego Palacios en Holanda. Con él, básicamente, se mantiene conversación telefónica en lo estrictamente necesario. Con el resto es igual. Pero mantenemos contacto.



¿Y con Stiven Plaza?



Está jugando. Patricio Lara y Jorge han conversado con él. Está con mucha ilusión. Él fue parte de la Selección. Él estuvo en todo el proceso. Lastimosamente no es obligación de los clubes prestar los jugadores. Solo en fechas FIFA y en Selección mayores. En juveniles no es obligatorio. Se tendrá que hacer todo lo posible para tenerlos.



¿Y el inglés?



Vamos a tener que usar las horas de los mismos microciclos. Estamos buscando a los profesionales. Esto es tan importante como el trabajo en cancha.



Biografía. Fue mayor del Ejército y tiene estudios en cultura física. Es preparador físico de la Selección Sub 20.



Trayectoria. Ha trabajado en la preparación física junto al DT Jorge Célico en la Universidad Católica desde el 2012 y en la Selección juvenil de Ecuador.