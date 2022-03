Los deportistas de Ucrania que decidieron tomar las armas

La invasión rusa a Ucrania también ha golpeado fuertemente al mundo del deporte. La decisión que más ruido ha hecho es la suspensión por parte de la FIFA y de la UEFA a todos los equipos de Rusia, lo que, en la práctica, podría dejar por fuera a ese país del Mundial de Catar 2022.

Mientras muchos ucranianos huyen del país, otros que residen en el exterior decidieron regresar para empuñar las armas y defender la soberanía. Y entre ellos, hay varios relacionados con el mundo del deporte.

Vitaly Klitschko tuvo una destacada carrera como boxeador. Fue campeón mundial de los pesos pesados de la OMB y el CMB y logró 45 victorias en su carrera, de ellas, 41 antes del límite. Sin embargo, mientras aún estaba activo, decidió lanzarse a la política. Fue miembro del parlamento ucraniano y desde 2014 es el Alcalde de Kiev.



Klitschko se ha mostrado en redes sociales vestido de camuflado y organizando a la población civil para defenderse de los ataques rusos, una actitud que también tomó su hermano Vladimir, también excampeón mundial de boxeo.



“¡Defendamos nuestra ciudad! ¡Intentan destruir Kiev y nuestro país! ¡Debemos aguantar! ¡Gloria a Ucrania!”, trinó el pasado 26 de febrero.

Días antes de que se produjera el ataque ruso, ya Vitaly había mostrado su disposición para tomar acciones: “Defenderé la ciudad. Me entreno siempre. Sé usar casi todas las armas. No me queda otra opción, tengo que hacerlo”, expresó.

Otro que decidió empuñar las armas fue Yuriy Vernydub, técnico del Sheriff Tirasol, el equipo moldavo que sorprendió hace unos meses en la Liga de Campeones al derrotar al Real Madrid, con la presencia de dos jugadores colombianos, Frank Castañeda y Danilo Arboleda.

Hace apenas una semana, Vernydub y el Sheriff quedaron eliminados de la Liga Europa al perder en lanzamientos desde el punto penalti contra el Sporting Braga, de Portugal. En la rueda de prensa posterior al partido, al DT le preguntaron por la situación y respondió: “Si necesitan mi ayuda, siempre estaré ahí”.

“Nací en Ucrania, vivo en Ucrania y quiero dar unas palabras de apoyo a los ucranianos, que sufrieron el ataque ruso. Estoy orgulloso de las personas que están defendiendo, no tengo miedo por su fuerza y salud, le dan a la gente la posibilidad de dormir en paz”, agregó.

Alfonso Dulanto, jugador peruano del Sheriff, retrinó una imagen en Twitter en la que se ve a Vernydub con el uniforme del ejército ucraniano.

#BREAKING: Five months after he conjured up a stunning victory over Real Madrid in the Champions League, Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub has joined Ukraine's army 🇺🇦. #UkraineRussiaWar #russianinvasion #UkraineCrisis pic.twitter.com/xyqvOiMGci