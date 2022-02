FIFA excluye a Rusia del Mundial Catar 2022

La FIFA anunció la exclusión de Rusia del Mundial de Catar 2022, luego de la recomendación hecha este lunes 28 de febrero de 2022 por el COI a las federaciones y a los organizadores de competiciones para que “no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos” en ninguna de ellas.

La FIFA comunicó la suspensión de Rusia, que impedirá la participación de su selección en el Mundial de Catar, para el que aún debía jugar la última fase de clasificación europea.

La medida planteada por el COI y adoptada ya por federaciones internacionales de otros deportes pretende “proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes“.

La FIFA anunció el domingo 27 de febrero, tras una reunión del Buró de su Consejo, una serie de medidas contra Rusia por la invasión de Ucrania, entre ellas que no se dispute en su territorio competición internacional alguna, además de vetar su Bandera y su Himno.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



