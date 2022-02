La FIFA sancionó a Rusia

La FIFA anunció una serie de severas medidas contra Rusia, en cuyo suelo no se disputará competición internacional alguna, queda vetada su bandera y su himno y su selección sólo podrá jugar con el nombre ‘Unión de Fútbol de Rusia (RFU)’ por la invasión de Ucrania.

Así lo acordó este domingo 27 de febrero de 2022 el Bureau del Consejo de la FIFA, que adoptó “las primeras medidas con respecto a la guerra en Ucrania”.

“Ante todo, la FIFA desea reiterar su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania”, señala.

La FIFA, además, “hace un nuevo llamamiento para que se restablezca urgentemente la paz y para que se inicie inmediatamente un diálogo constructivo. La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación de Fútbol de Ucrania y con los miembros de la comunidad futbolística ucraniana que han solicitado apoyo para abandonar el país mientras persista el actual conflicto”.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine



▶️ https://t.co/JoHzwIajiX pic.twitter.com/BarqeIDYaP