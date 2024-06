La Selección de Brasil se estrena en la Copa América Estados Unidos 2024 este lunes 24 de junio. El rival es Cost Rica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Para Brasil esta Copa América es una prueba para demostrar que el mal momento que vive en las eliminatorias al Mundial 2026 son un accidente, y que está en un proceso de construcción de un plantel lleno de talento.

En las eliminatorias, Brasil es sexta con 7 puntos. Su campaña se resumen en seis partidos jugados, dos ganados, uno empatado y tres perdidos. Anotó ocho goles y recibió siete para un gol diferencia positivo de +1.

En los últimos cuatro partidos solo sacó un empate de local 1-1 ante Venezuela. Luego perdió de visita ante Uruguay (2-0) y Colombia (2-1). En casa fue derrotado por Argentina por 0-1.

Para enderezar el destino de ‘La Auriverde’ llegó Dorival Júnior, un experimentado DT que a su palmarés de títulos locales y nacionales, le agrega los de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

En la previa del partido entre Brasil y Costa Rica llamó la atención la vestimenta con la que llegó al SoFi Stadium, puesto que nada tenía que ver con la que el resto del plantel utiliza en la actual Copa América.

La indumentaria de Dorival Júnior es un homenaje a Mário Zagallo, exfutbolista y entrenador brasileño que falleció el 5 de enero de 2024.

Zagallo como jugador fue campeón con su país en los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, con Pelé como uno de sus más extraordinarios compañeros.

Como DT fue campeón en México 1970, con Pelé dando su última gran función en el terreno de juego. En Alemania 1974 fue cuarto.

Como asistente técnico fue campeón en Estados Unidos 1994 y subcampeón en Francia 1998.

Precisamente el uniforme del staff técnico que utilizó en 1998 Zagallo, fue el elegido por Dorival Júnior para enfrentar a Costa Rica.

La imagen rápidamente circuló en redes sociales y trajo a la memoria a un hombre ligado por completo a la historia del fútbol brasileño.

En resumen, Mário Zagallo estuvo presente en la consecución de cuatro de los cinco títulos mundiales que ‘La Canarinha’ logró. Solo estuvo ausente en el de Corea-Japón 2002.

Dorival Júnior is rocking the iconic jacket the great Mário Zagallo wore 🇧🇷🥶 pic.twitter.com/JVTae7hiV7