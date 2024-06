La Selección de Ecuador cerrará la Fase de Grupos de la Copa América 2024, contra México, en el tercer partido del Grupo B, que se jugará el domingo 30 de junio, a las 19:00.

En el debut del torneo, la ‘Tri’ perdió 1-2 contra Venezuela, mientras que, el ‘Tri’ derrotó 1-0 a Jamaica.

Con una fecha disputada, el líder del Grupo B es Venezuela, con tres puntos, y lo escolta sigue con el mismo puntaje. Ecuador es tercero y Jamaica último, ambos sin unidades.

Edson Álvarez, capitán y estrella de la Selección de México, es baja para el combinado norteamericano en lo que resta de la Copa América.

El mediocampista del West Ham United de Inglaterra se lesionó a los 30 minutos del primer tiempo en el partido contra Jamaica.

Según Fabrizio Romano, Álvarez tiene una lesión en los bíceps femorales y, aunque el futbolista espera que no sea una gran lesión, no acompañará a la Selección de México en lo que resta del torneo.

Para Lozano, seleccionador de México, perder a Álvarez será una baja sensible para el equipo, pues recientemente fue nombrado capitán del Tri y es el jugador con más experiencia.

