Los colegios Montúfar y Espejo jugarán la final Sub 16 en la cancha de Aucas 

El estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, se convertirá una vez más en el escenario para una final estudiantil intercolegial. Este viernes 15 de febrero del 2019 jugarán allí el colegio Montúfar y el Municipal Eugenio Espejo, por la final del Campeonato Intercolegial de Pichincha Sub 16, a las 11:30.

En el 2018, el escenario deportivo fue partícipe de la final Sub 18, Mejía vs Cardenal Spellman. Los seleccionados del Spellman se coronaron campeones luego de vencer 4-2 en penales a Mejía. La final Sub 16 de este año tuvo varios escenarios y fechas para disputarse.



Inicialmente se iba a jugar en enero, pero esto se suspendió porque el lugar se hallaba en mantenimiento. Posteriormente se cambió al Estadio de la Central Deportiva de Chimbacalle; incluso se preveía a jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa para finalmente confirmarse en la casa del ‘ídolo del pueblo’.



Héctor Valencia, presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha (organizadores del campeonato), dijo que por temas económicos y de logística se escogió el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. La entrada para los estudiantes de ambas instituciones será gratuita, mientras que para el público en general tendrá un valor de USD 2.00.



Los estudiantes del Eugenio Espejo se ubicarán en la General Norte. Montufar ocupará la General Sur y parte de la preferencia Sur, a partir de las 10:30. Padres de familia y demás aficionados se ubicarán en preferencia.