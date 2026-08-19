Richard Carapaz: ‘tenemos grandes oportunidades en esta Vuelta a España’

A menos de un mes de la finalización del Tour de Francia, la Vuelta a España 2026 se prepara para recibir a Richard Carapaz, la ‘Locomotora del Carchi’.

La tercera grande de la temporada, de 3308,8 km, comenzará este sábado 22 de agosto y tendrá un recorrido montañoso, una característica que alimenta la ilusión del corredor ecuatoriano y de su equipo el EF Education-EasyPost.

Richard Carapaz, del Tour de Francia a la Vuelta a España

Carapaz y Tadej Pogacar fueron dos de los protagonistas del Tour de Francia 2026. El esloveno fue el ganador de la carrera, mientras que el ecuatoriano consiguió dos victorias de etapa, incluida la etapa reina en Alpe d’Huez, además de conquistar la clasificación de la montaña y la Supercombatividad.

Ahora, ‘Richie’ cambia de objetivo. Su prioridad será luchar por la clasificación general de la Vuelta a España, después de continuar su preparación en altura en Andorra y trabajar tanto en su estado físico como en sus puntos débiles.

¿Por qué Richard Carapaz apunta al título de la Vuelta a España 2026?

“Nuestro objetivo es la clasificación general. Esto es importante para mí porque supone un enfoque diferente al del Tour”, aseguró el ciclista ecuatoriano.

“Creo que tenemos una gran oportunidad en la Vuelta a España; conocemos la carrera y estamos familiarizados con la mayor parte del recorrido. En definitiva, esto es lo que más me motiva. Es una carrera muy montañosa y será difícil, pero difícil en el sentido de que podemos luchar por la clasificación general. Verme compitiendo ahí arriba durante tres semanas será importante. Es una mentalidad que siempre he tenido y que me motiva mucho para esta Vuelta”, dijo el ecuatoriano en declaraciones publicadas por su equipo.

¿Qué etapas serán decisivas para Richard Carapaz?

Para Carapaz, las primeras etapas de montaña, la contrarreloj y especialmente la etapa reina serán momentos determinantes. Esta última tendrá casi 5 000 metros de desnivel y finalizará en Sierra Nevada.

El ecuatoriano pretende aprovechar sus mejores días para ganar tiempo y minimizar las pérdidas cuando las condiciones sean más difíciles. “Necesitamos buscar el momento oportuno para atacar y realizar nuestros movimientos en los lugares precisos”, explicó.

¿Con qué equipo afrontará Carapaz la Vuelta a España?

El ecuatoriano confía en un equipo joven, fuerte y experimentado para afrontar la carrera. Para Carapaz, mantener la concentración será fundamental para aprovechar sus mejores jornadas y protegerse en los días complicados.

Richard Carapaz correrá la Vuelta a España 2026 con el respaldo de Vincenzo Albanese, Markel Beloki, Alastair MacKellar, Darren Rafferty, James Shaw, Georg Steinhauser y el nuevo fichaje Juan Rodríguez.

“Tenemos una plantilla muy joven y fuerte donde cada ciclista desempeña un papel crucial en la Vuelta a España. Es una gran combinación de experiencia y, sobre todo, sabemos que tenemos grandes oportunidades en esta Vuelta“, añadió ‘Richie’.

¿Qué palmarés tiene Richard Carapaz?

Carapaz suma 26 victorias como ciclista profesional. En el Tour de Francia 2026 consiguió los triunfos en las etapas 18 y 20, incluida la etapa reina en Alpe d’Huez, y ganó la clasificación de la montaña.

Además, alcanzó 10 victorias de etapa en las tres grandes vueltas, cifra que lo convirtió, según la información proporcionada en la nota, en el latinoamericano con más triunfos parciales en estas competencias.

El ecuatoriano ganó el Giro de Italia en 2019 y consiguió el oro olímpico en Tokio 2020. Ahora buscará sumar la Vuelta a España a su palmarés y llegar a Granada como campeón.