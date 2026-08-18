Richard Carapaz comanda al EF Education-EasyPost en la Vuelta a España 2026 tras su histórico Tour de Francia

Richard Carapaz liderará al EF Education-EasyPost en la Vuelta a España 2026. La tercera grande de la temporada comenzará este 22 de agosto y tendrá 21 etapas.

El ciclista ecuatoriano disputará la clasificación general, según confirma su equipo.

“Listos para jugárselo todo en La Vuelta. La ‘Locomotora’ lidera nuestro equipo de ocho ciclistas con aspiraciones en la clasificación general”, publicó el EF Education-EasyPost en sus redes sociales este 18 de agosto del 2026.

Richard Carapaz lidera un equipo con aspiraciones en la clasificación general

El conjunto estadounidense estará integrado por ocho corredores. Además de Carapaz, fueron incluidos Vincenzo Albanese, Markel Beloki, Alastair Mackellar, Darren Rafferty, Juan Rodríguez, James Shaw y Georg Steinhauser.

La Vuelta a España comenzará con una contrarreloj individual de 9,4 kilómetros en Mónaco.

La segunda jornada tendrá 214,3 kilómetros entre Mónaco y Manosque, mientras que la tercera etapa llegará a Font Romeu tras un recorrido de 174 kilómetros.

La carrera tendrá dos jornadas de descanso, el 31 de agosto y el 7 de septiembre. La última etapa se disputará el 13 de septiembre, con 112 kilómetros entre Carrefour Granada y Granada.

Entre los recorridos destacados aparecen las llegadas al Alto de Aitana, Calar Alto, Sierra de La Pandera, Peñas Blancas y Collado del Alguacil, antes del cierre en Granada.

Richard Carapaz llega con impulso tras el Tour de Francia

El ecuatoriano afrontará la Vuelta a España después de protagonizar un destacado Tour de Francia 2026.

Carapaz ganó las etapas 18 y 20 de la ronda francesa y conquistó la clasificación de la montaña, además de recibir el reconocimiento como ciclista más combativo.

Con esos resultados, el carchense llegó a 26 victorias como profesional y se consolidó como el latinoamericano con más triunfos de etapa en las grandes vueltas, con 10 victorias entre el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Como si es fuera poco, el carchense quedó segundo en una reconocida carrera.

Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019 y medallista de oro olímpico en Tokio 2020, buscará ahora trasladar ese buen momento a la Vuelta. Será una nueva oportunidad para que ‘Richie’ compita por la clasificación general y vuelva a dejar su huella en el ciclismo internacional.