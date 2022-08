Jhonatan Narváez, protagonista en etapa 1 del Tour de Dinamarca

Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del Team Ineos. Foto: Archivo/ Twitter: @INEOSGrenadiers

El Tour de Dinamarca empezó con una larga primera etapa de 222,6 km entre Allerød y Køge. En carrera se mostró fuerte el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien ingresó en el casillero número 11 este 16 de agosto del 2022.

Esta jornada marcó también el regreso a la alta competencia del colombiano Egan Bernal, compañero de Narváez en el Ineos, quien sufrió fracturas y golpes después de chocar contra un bus en enero, durante un entrenamiento.

Por las características del terreno, la jornada fue favorable para los más veloces y el ganador de la etapa 1 fue Olav Kooij (Jumbo-Visma) con un tiempo de 4:59:20 horas. Con ese mismo tiempo ingresó el ecuatoriano Jhonatan Narváez.

En el pelotón se mostraron siempre atentos los latinoamericanos del Ineos y al final se vio batallar al 'Lagarto' Narváez entre los primeros, buscando ganar la etapa 1 en el Tour de Dinamarca.

Aunque Narváez no es un velocista puro, es un ciclista tan versátil que incluso puede pelear las primeras posiciones a los más veloces. Fue así que pudo ingresar en el casillero 11 en la jornada inicial del Tour de Dinamarca con el mismo tiempo del ganador.

Egan Bernal volvió en el Tour de Dinamarca

Egan Bernal ingresó en el casillero 96 en esta jornada inicial. Su regreso es considerado por muchos casi un milagro porque estuvo cerca de no volver a caminar.

"El equipo médico del Ineos Grenadiers ha dado el visto bueno al colombiano para que vuelva a competir, por lo que Bernal (Cundinamarca, 25 años) se muestra "encantado" de poder dar este importante paso y alinearse junto a sus compañeros en Dinamarca.

“Después de lo que me pasó en enero, este ha sido el momento que he estado esperando: volver a correr con mis compañeros de equipo. No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto física como mentalmente. Ese día y el viaje que he emprendido desde entonces serán parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré", señaló Egan Bernal.

El ciclista colombiano destacó el apoyo que ha recibido de su familia, novia, el equipo y los seguidores para poder regresar a la alta competencia.

