Sudamérica, con Carapaz como favorito, a la caza del Tour de Francia 2021

El Tour de Francia en su edición número 108 dará el pedalazo inicial este sábado 26 de junio del 2021 y en su pelotón, como es habitual, habrá un grupo de sudamericanos con aspiraciones a ser protagonistas. El ecuatoriano Richard Carapaz parte entre los favoritos para buscar el podio.

Serán seis colombianos y un ecuatoriano los representantes del sur del continente americano en la carrera por etapas más importante del ciclismo mundial, que partirá desde Brest y tendrá su final con el emblemático paseo por los Campos Elíseos en París el 18 de julio.

La presentación oficial de los equipos se realiza este 24 de junio del 2021 a las 11:30 de Ecuador.

Ineos Grenadiers

Richard Carapaz (ECU): La ‘Locomotora de Carchi’ como es conocido el tricolor, será uno de los líderes del equipo británico junto al australiano Richie Porte y el británico Geraint Thomas, quien ya fue campeón en 2018.



Ganador del Giro de Italia 2019, arriba a este Tour luego de conseguir el Tour a Suiza y con el firme objetivo de estar en el podio para así mejorar lo hecho en el 2020, cuando fue decimotercero.



EF Education – NIPPO

