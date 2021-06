Jhonatan Narváez correrá con el Ineos en el ‘Giro dell’Appennino’ en Italia

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez fue confirmado por el Team Ineos para competir el 24 de junio del 2021 en el Giro de los Apeninos (Giro dell’Appennino).

La carrera de un día se realiza en Italia y con un recorrido de 192,1 km.

El ‘Lagarto’, como llaman en el ámbito deportivo al ciclista de Sucumbíos, compartirá escuadra con Leonardo Basso (Italia), Gianni Moscon (Italia), Michal Golas (Polonia), Thomas Pidcock (Gran Bretaña), Cameron Wurf (Australia) y Brandon Rivera (Colombia).

Con 24 años, el deportista oriundo del Playón de San Francisco tiene 4 victorias en pruebas del World Tour, incluida la victoria de etapa en el Giro de Italia 2020 y su triunfo en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, también en el 2020.

Narváez, quien está radicado en Andorra desde marzo, representará a Ecuador en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese evento estará también Richard Carapaz, su compañero de equipo y quien correrá en el Tour de Francia.

En la prueba de contrarreloj se ha confirmado la participación de Santiago Montenegro.

