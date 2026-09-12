Richard Carapaz pelea por el podio en la etapa 20 de la Vuelta a España

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) se juega este sábado 12 de septiembre de 2026 su última carta para ingresar en el podio de la Vuelta a España en la etapa 20, que tiene una distancia de 187 km entre las localidades de La Calahorra y el Collado del Alguacil.

Richard Carapaz pugna por el podio de la Vuelta a España

Richard Carapaz empieza la etapa 20 de la Vuelta a España en el cuarto puesto de la clasificación general con un tiempo de 65 h 57 min 20” y a una distancia de 05′ 17” del español Enric Mas (Movistar), el líder absoluto.

Sin embargo, Mas no es el rival directo en esta jornada, sino el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que ocupa el tercer lugar en la general con un tiempo de 65 h 55 min 04”. La distancia entre ambos es de 02′ 16”.

El ecuatoriano deberá tener una jornada casi perfecta para arrebatarle ese lugar a Gall para meterse en el podio de La Vuelta, tal como lo hizo en el 2020, cuando terminó en el segundo lugar, solo por detrás de Primož Roglič, corredor en esos días del Jumbo-Visma.

¿Cómo es la etapa 20 de La Vuelta?

La etapa 20 de la Vuelta a España se perfila como la jornada reina definitiva. Con un trazado de 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, la caravana afronta más de 4 800 metros de desnivel positivo acumulado.

El tramo inicial sirve de suave calentamiento en paulatino descenso tras superar el primer puerto de 3.ª categoría en Los Blancares. El pelotón atraviesa la provincia de Granada buscando el encadenado de puertos clave que desgastará progresivamente las piernas de los ciclistas en la alta montaña.

La media etapa está dominada por una exigente e inusual doble ascensión al Puerto de El Purche, ambos de 1.ª categoría. Sus rampas superiores al 8% de desnivel medio romperán la carrera por completo.

Sin tregua en el descenso, el pelotón afronta de inmediato el imponente Puerto de El Duque, de 1.ª categoría. Sus más de 7 kilómetros con un promedio cercano al 8,3% terminarán de seleccionar a los aspirantes a ganar la etapa.

El cierre de la jornada es la inédita y brutal subida final al Collado del Alguacil, un puerto de categoría especial a más de 1 800 metros de altitud. Con 8,3 kilómetros al 9,8% de pendiente media y paredes que llegan al 20%, este coloso coronará al vencedor de la etapa.

En Ecuador la competencia arrancará a las 05:30.

Clasificación general

Pos. Corredor Equipo Diferencia 1 Enric Mas Movistar Team 2 Primoz Roglic Red Bull – Bora – Hansgrohe + 01′ 37” 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team + 03′ 01” 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost + 05′ 17” 5 Oscar Onley Netcompany Ineos Cycling Team + 06′ 03” 6 Jakob Omrzel Bahrain Victorious + 07′ 06”

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