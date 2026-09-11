Richard Carapaz tiene su última oportunidad por el podio en la Vuelta a España

Richard Carapaz afrontará en la etapa 20 su última gran oportunidad para buscar el podio de laVuelta a España 2026.

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Richard Carapaz afrontará su última gran oportunidad para subir al podio de la Vuelta a España. El corredor carchense llegará a la etapa 20, el 12 de septiembre del 2026, en el cuarto puesto de la clasificación general y buscará atacar en la montaña para recortar diferencias.

El ciclista ecutoriano del EF Education-EasyPost llega a esta jornada después de superar la etapa 19, de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona, este 11 de septiembre. A falta de 95 km y durante la subida final, el ciclista ecuatoriano intentó romper el grupo de favoritos en varias ocasiones, pero sus rivales respondieron a sus movimientos.

La jornada terminó sin grandes diferencias entre los principales candidatos. Eddie Dunbar ganó la etapa, mientras Santiago Buitrago fue segundo, a 14 segundos.

Richard Carapaz y la etapa 20 de la Vuelta a España

La etapa 20 representa la última gran oportunidad de Richard Carapaz para recuperar tiempo en la montaña. El recorrido tendrá 186,8 kilómetros, con salida en La Calahorra y llegada en el Collado del Alguacil.

La jornada acumulará 4.849 metros de desnivel y contará con varios ascensos, entre ellos los puertos de Los Blancares, El Purche, El Duque y el propio Collado del Alguacil.

La llegada será especialmente exigente. El ascenso final tendrá una pendiente media cercana al 9,6%, con un escenario favorable para los corredores que busquen marcar diferencias en la clasificación general.

Carapaz, a 2:16 del podio

El ecuatoriano de 33 años ocupa el cuarto lugar de la general, a 5:17 del líder Enric Mas. Primož Roglič es segundo y Felix Gall tercero. Carapaz está a 2:16 del tercer puesto, por lo que un ataque exitoso podría permitirle acercarse al podio.

La oportunidad será todavía más importante porque la etapa 21 tendrá un perfil llano y llegada en Granada, con menos posibilidades de modificar las posiciones de los favoritos. Para la ‘Locomotora del Carchi’, la etapa 20 será entonces una prueba decisiva.

Richard Carapaz Vuelta a España

❓ ¿Cuándo disputará Richard Carapaz la etapa 20 de la Vuelta a España?

Richard Carapaz disputará la etapa 20 el sábado 12 de septiembre de 2026.
Será su última gran oportunidad para recortar diferencias en la montaña y acercarse al podio antes de la etapa 21, que tendrá un perfil llano.

❓ ¿Qué posición ocupa Richard Carapaz en la Vuelta a España?

Carapaz ocupa el cuarto lugar de la clasificación general, a 5:17 del líder Enric Mas.
Primož Roglič es segundo y Felix Gall tercero. El ecuatoriano está a 2:16 del tercer puesto, por lo que todavía puede luchar por el podio.

❓ ¿Cómo será la etapa 20 de la Vuelta a España?

La etapa tendrá 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, con 4.849 metros de desnivel. El recorrido incluye los ascensos de Los Blancares, El Purche y El Duque, además de la exigente subida final al Collado del Alguacil.

❓ ¿Por qué la etapa 20 es decisiva para Richard Carapaz?

Porque es su última gran oportunidad para recuperar tiempo en la montaña y acercarse al podio. La etapa 21 será llana y terminará en Granada, por lo que habrá menos posibilidades de modificar las posiciones de los favoritos.

❓ ¿Qué tan exigente será la llegada al Collado del Alguacil?

El ascenso final tendrá una pendiente media cercana al 9,6%. La dureza de la subida puede favorecer a Carapaz, quien deberá aprovechar sus condiciones como escalador para intentar marcar diferencias y recortar los 2:16 que lo separan del podio.