Richard Carapaz tiene su última oportunidad por el podio en la Vuelta a España

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Richard Carapaz afrontará su última gran oportunidad para subir al podio de la Vuelta a España. El corredor carchense llegará a la etapa 20, el 12 de septiembre del 2026, en el cuarto puesto de la clasificación general y buscará atacar en la montaña para recortar diferencias.
El ciclista ecutoriano del EF Education-EasyPost llega a esta jornada después de superar la etapa 19, de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona, este 11 de septiembre. A falta de 95 km y durante la subida final, el ciclista ecuatoriano intentó romper el grupo de favoritos en varias ocasiones, pero sus rivales respondieron a sus movimientos.
La jornada terminó sin grandes diferencias entre los principales candidatos. Eddie Dunbar ganó la etapa, mientras Santiago Buitrago fue segundo, a 14 segundos.
La etapa 20 representa la última gran oportunidad de Richard Carapaz para recuperar tiempo en la montaña. El recorrido tendrá 186,8 kilómetros, con salida en La Calahorra y llegada en el Collado del Alguacil.
La jornada acumulará 4.849 metros de desnivel y contará con varios ascensos, entre ellos los puertos de Los Blancares, El Purche, El Duque y el propio Collado del Alguacil.
La llegada será especialmente exigente. El ascenso final tendrá una pendiente media cercana al 9,6%, con un escenario favorable para los corredores que busquen marcar diferencias en la clasificación general.
El ecuatoriano de 33 años ocupa el cuarto lugar de la general, a 5:17 del líder Enric Mas. Primož Roglič es segundo y Felix Gall tercero. Carapaz está a 2:16 del tercer puesto, por lo que un ataque exitoso podría permitirle acercarse al podio.
La oportunidad será todavía más importante porque la etapa 21 tendrá un perfil llano y llegada en Granada, con menos posibilidades de modificar las posiciones de los favoritos. Para la ‘Locomotora del Carchi’, la etapa 20 será entonces una prueba decisiva.
Richard Carapaz disputará la etapa 20 el sábado 12 de septiembre de 2026.
Será su última gran oportunidad para recortar diferencias en la montaña y acercarse al podio antes de la etapa 21, que tendrá un perfil llano.
Carapaz ocupa el cuarto lugar de la clasificación general, a 5:17 del líder Enric Mas.
Primož Roglič es segundo y Felix Gall tercero. El ecuatoriano está a 2:16 del tercer puesto, por lo que todavía puede luchar por el podio.
La etapa tendrá 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, con 4.849 metros de desnivel. El recorrido incluye los ascensos de Los Blancares, El Purche y El Duque, además de la exigente subida final al Collado del Alguacil.
Porque es su última gran oportunidad para recuperar tiempo en la montaña y acercarse al podio. La etapa 21 será llana y terminará en Granada, por lo que habrá menos posibilidades de modificar las posiciones de los favoritos.
El ascenso final tendrá una pendiente media cercana al 9,6%. La dureza de la subida puede favorecer a Carapaz, quien deberá aprovechar sus condiciones como escalador para intentar marcar diferencias y recortar los 2:16 que lo separan del podio.