Richard Carapaz tiene su última oportunidad por el podio en la Vuelta a España

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Richard Carapaz afrontará su última gran oportunidad para subir al podio de la Vuelta a España. El corredor carchense llegará a la etapa 20, el 12 de septiembre del 2026, en el cuarto puesto de la clasificación general y buscará atacar en la montaña para recortar diferencias.

El ciclista ecutoriano del EF Education-EasyPost llega a esta jornada después de superar la etapa 19, de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona, este 11 de septiembre. A falta de 95 km y durante la subida final, el ciclista ecuatoriano intentó romper el grupo de favoritos en varias ocasiones, pero sus rivales respondieron a sus movimientos.

La jornada terminó sin grandes diferencias entre los principales candidatos. Eddie Dunbar ganó la etapa, mientras Santiago Buitrago fue segundo, a 14 segundos.

Richard Carapaz y la etapa 20 de la Vuelta a España

La etapa 20 representa la última gran oportunidad de Richard Carapaz para recuperar tiempo en la montaña. El recorrido tendrá 186,8 kilómetros, con salida en La Calahorra y llegada en el Collado del Alguacil.

La jornada acumulará 4.849 metros de desnivel y contará con varios ascensos, entre ellos los puertos de Los Blancares, El Purche, El Duque y el propio Collado del Alguacil.

La llegada será especialmente exigente. El ascenso final tendrá una pendiente media cercana al 9,6%, con un escenario favorable para los corredores que busquen marcar diferencias en la clasificación general.

Carapaz, a 2:16 del podio

El ecuatoriano de 33 años ocupa el cuarto lugar de la general, a 5:17 del líder Enric Mas. Primož Roglič es segundo y Felix Gall tercero. Carapaz está a 2:16 del tercer puesto, por lo que un ataque exitoso podría permitirle acercarse al podio.

La oportunidad será todavía más importante porque la etapa 21 tendrá un perfil llano y llegada en Granada, con menos posibilidades de modificar las posiciones de los favoritos. Para la ‘Locomotora del Carchi’, la etapa 20 será entonces una prueba decisiva.

Richard Carapaz Vuelta a España