Richard Carapaz busca el podio en la Vuelta a España y estas son sus opciones

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Richard Carapaz afronta la última semana de la Vuelta a España en el cuarto lugar de la clasificación general, a 2:14 minutos del podio que ocupa el esloveno Primož Roglič (tercero). El ecuatoriano tendrá seis etapas para intentar reducir esa diferencia antes del final, previsto para el 13 de septiembre en Granada.

Carapaz, de 33 años y subcampeón de la Vuelta a España 2020, conservó su cuarta posición después de la etapa 15, disputada entre Palma del Río y Córdoba. La jornada fue recortada de 189,7 a 110,2 kilómetros debido a las altas temperaturas.

Richard Carapaz en la Vuelta a España: las etapas clave

La carrera tendrá este 7 de septiembre su segundo día de descanso y regresará el martes 8 con la etapa 16, una jornada ondulada de 181,1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida, en Palos de la Frontera.

Después llegará una etapa llana de 185 kilómetros, antes de la contrarreloj individual de 32,1 kilómetros de la jornada 18. Esta prueba puede ser un desafío para Carapaz, debido a que sus principales rivales son más fuertes en esta especialidad. Sobre todo Roglic, un experto en este tipo de retos.

La etapa 19 será ondulada y tendrá final en alto, mientras que la jornada 20 aparece como la gran oportunidad del ecuatoriano para buscar diferencias en la montaña. Serán 186,8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil.

Ese día será clave para las aspiraciones de Carapaz, que buscará sus oportundiades para atacar y aprovechar la montaña para intentar recuperar el tiempo que lo separa del tercer puesto.

La etapa 21, con llegada a Granada, será llana y marcará el final de la Vuelta a España. Por ello, la montaña de la etapa 20 se perfila como la última gran oportunidad de Carapaz para alcanzar el podio.

Carapaz y la general

Enric Mas lidera la clasificación general de la Vuelta a España 2026 con un tiempo de 52:05:56. El español tiene una ventaja de 2:06 sobre Felix Gall, segundo, mientras Primož Roglič ocupa el tercer lugar a 2:10. Richard Carapaz es cuarto, a 4:24 del líder y a 2:14 del podio.

¿Por qué la etapa 20 es clave para Richard Carapaz?

La jornada 20 representa la última gran oportunidad de Carapaz para recuperar tiempo en la montaña. El recorrido será de 186,8 kilómetros y terminará en Collado del Alguacil.

El ecuatoriano deberá aprovechar sus condiciones en la montaña para intentar descontar los 2:14 que lo separan de Roglič. Con la etapa 21, de perfil llano y llegada a Granada, la oportunidad de modificar la clasificación será mucho más limitada.

Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020+1, afronta así la última semana con seis etapas por delante y el podio como objetivo.

Información detallada sobre Richard Carapaz en la Vuelta a España