Richard Carapaz busca el podio en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Richard Carapaz, se enfrentó a una etapa durísima de montaña, que finalizó en Sierra de la Pandera tras 154,5 km. Un lugar en el que ya supo ganar en 2022 y en el que, en esta ocasión, llegó en el casillero 25, a 4:43 del ganador, Brenner Marco, quien registró un tiempo de 4:15:09 horas este 5 de septiembre del 2026.

En esta ocasión, ‘Richie’ luchó hasta el final con los grandes favoritos, pero no logró descontar tiempo para acercarse al podio. Sin embargo, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general y todavía tiene opciones de mejorar su posición en las jornadas que vienen.

Richard Carapaz en la general de la Vuelta España

Ahora, en la clasificación general, Carapaz está a 2:14 del tercer lugar, que ocupa el esloveno Primož Roglič.

La clasificación general quedó de la siguiente manera:

Enric Mas — Movistar — 49:28:12 Felix Gall — Equipo CMA CGM de Decathlon — a 2:06 Primož Roglič — Red Bull – BORA – hansgrohe — a 2:10 Richard Carapaz — EF Education – EasyPost — a 4:24 Oscar Onley — Netcompany INEOS — a 5:44 Jakob Omrzel — Bahréin – Victorioso — a 6:14 Mattias Skjelmose — Lidl – Trek — a 6:49 Cristián Rodríguez — Equipo XDS Astana — a 7:01 Clément Berthet — Groupama – FDJ United — a 7:19

Richard Carapaz, ante una jornada clave en Vuelta a España

Richard Carapaz llega a la jornada con una desventaja de 3 minutos y 53 segundos respecto al líder, Enric Mas, y está a 1:47 del austríaco Felix Gall, tercero de la clasificación general.

Gall, además, perdió a uno de sus principales aliados. Gregor Mühlberger, corredor del Decathlon y noveno de la general, abandonó la Vuelta durante la etapa 13 tras sufrir una caída en los primeros kilómetros.

Mühlberger era el principal hombre de confianza de Gall, quien aspira al triunfo final. Su ausencia llega antes de una etapa de montaña en la que los favoritos tendrán varias oportunidades para marcar diferencias.

Carapaz terminó la etapa 13 en el puesto 43, a tres minutos del ganador, Wout van Aert, junto al grupo de favoritos. Las etapas 14 y 15 aparecen como jornadas importantes para sus opciones de acercarse al podio.

La Pandera, el gran desafío de la etapa 14

El recorrido entre Jaén y La Pandera suma 154,5 kilómetros y 4 338 metros de desnivel. En la segunda mitad aparecen tres puertos que pondrán a prueba a los aspirantes a la general.

El Puerto de los Villares, de segunda categoría, tiene 10,5 kilómetros al 5,4 %. Después llegará el Puerto de Locubín, también de segunda, con 8,8 kilómetros al 5 % y bonificación en la cima.

La jornada terminará con el ascenso a La Pandera, de primera categoría: 11,9 kilómetros al 7,2 %, con rampas máximas del 17 %. Será el escenario de la batalla entre los favoritos.

La Pandera ya conoce a Carapaz como vencedor. El ecuatoriano conquistó esta cima en 2022. Ahora buscará repetir aquella actuación para acercarse al podio de la Vuelta a España.

El día que Carapaz ganó en La Pandera

Richard Carapaz ganó la exigente etapa 14 de la Vuelta a España 2022, disputada el 3 de septiembre. El ecuatoriano se integró en la fuga y, a 3,5 kilómetros de la meta, realizó un poderoso ataque que le permitió llegar en solitario a Sierra de La Pandera, tras 160,3 kilómetros de recorrido.

Carapaz registró un tiempo de 4:09:27, superando por ocho segundos al colombiano Miguel Ángel López y a Primož Roglič.

Con esta victoria consiguió su segundo triunfo en aquella edición. En ese 2022 el carchense ganó las etapas 12, 14 y 20 en España. Se consagró rey de la montaña y finalizó en el casillero 13 de la general.