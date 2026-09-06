Richard Carapaz afronta la etapa 15 de la Vuelta a España recortada por el calor

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Richard Carapaz afronta la etapa 15 de la Vuelta a España 2026, una jornada que para este domingo 6 de septiembre fue modificada debido a las altas temperaturas. El recorrido entre Palma del Río y Córdoba quedó reducido a 110,2 km, frente a los 189,7 km inicialmente previstos.

Carapaz y la etapa 15 de la Vuelta a España

La decimoquinta etapa de la Vuelta a España llega después de una semana marcada por los ascensos a Calar Alto y La Pandera y antes de la segunda jornada de descanso de la competencia.

El calor obligó a modificar el trazado original. La etapa pasó de 189,7 km a 110,2 km, por lo que los corredores afrontarán una jornada considerablemente más corta entre Palma del Río y Córdoba.

El recorrido mantiene un perfil de media montaña y contempla dos puertos de tercera categoría. Se trata de una jornada ondulada y sinuosa, características que pueden favorecer el desarrollo de una escapada.

Richard Carapaz, ante una jornada de media montaña

El corredor ecuatoriano Richard Carapaz afrontará esta etapa en un escenario diferente al de las jornadas anteriores, después de una semana exigente por los ascensos incluidos en el recorrido de la Vuelta a España.

La reducción de la distancia modifica las características de la jornada, que ahora tendrá 110,2 km. El trazado entre Palma del Río y Córdoba conserva, sin embargo, los dos puertos de tercera categoría y un perfil que puede generar movimientos durante el recorrido.

Los favoritos podrían permitir que los corredores que busquen una oportunidad en la escapada tomen protagonismo.

Carapaz en la general

Carapaz está cuarto en la general a 2:14 minutos del podio.

Enric Mas — Movistar — 49:28:12

Felix Gall — CMA CGM de Decathlon — a 2:06

Primož Roglič — Red Bull – BORA – hansgrohe — a 2:10

Richard Carapaz — EF Education – EasyPost — a 4:24

Oscar Onley — Netcompany INEOS — a 5:44

Jakob Omrzel — Bahréin – Victorioso — a 6:14

Mattias Skjelmose — Lidl – Trek — a 6:49

Cristián Rodríguez — XDS Astana — a 7:01

Una etapa antes del segundo descanso

La etapa 15 será la última jornada antes de la segunda jornada de descanso de la Vuelta a España.