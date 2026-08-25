Richard Carapaz vivió un momento especial con su familia en la Vuelta a España

Richard Carapaz corrió la cuarta etapa de la Vuelta a España durante este martes 25 de agosto del 2026, pero antes tuvo tiempo para su familia. El ciclista y sus compañeros del EF Education EasyPost recibieron a sus parientes y compartieron un momento antes de la largada.

Richard Carapaz y reencuentro con su esposa e hijos

Richard Carapaz continuó su calendario ciclístico del 2026 con la Vuelta a España, que se inició el sábado 22 de agosto. En ella viviría 21 etapas después de 20 días sin competir, pues su última aparición había sido el 1 de agosto en la Clásica de San Sebastián.

Tras haberse separado de su familia para el nuevo certamen, la ‘Locomotora del Carchi’ los recibió en su cuarto día de competencia. Por medio de sus redes, tanto el deportista tricolor como el EF compartieron el encuentro.

Carapaz se reencontró con su esposa y sus tres hijos, dos infantes y un bebé, antes de la carrera. Con ellos tuvo una charla y posó en fotografías. Con un beso y un abrazo para cada uno, partió hacia el recorrido de 104,8 kilómetros.

¿Cómo está Richard Carapaz en la Vuelta a España?

Después del reencuentro con su familia, Richard Carapaz tuvo el mejor desempeño dentro de las cuatro etapas disputadas en el torneo. El carchense finalizó en la octava posición en la carrera de paso y ascendió hacia el sexto puesto en la tabla general.

A nivel global, Carapaz cuenta con un tiempo de 07:42:49 horas. Se encuentra a tres minutos con 50 segundos del puntero, Tadej Pogacar. Asimismo, es el corredor latinoamericano mejor posicionado dentro del certamen.

Antes del evento, Carapaz se encontraba en la vigesimoquinta posición de la Vuelta a España. Su desempeño, además, lo posicionó en el quinto puesto de la clasificación de montaña. En ella, donde también lidera Pogacar, con 23 unidades —seguido por Lorenzo Fortunato, con 10—, el tricolor posee seis y está igualado con otros tres rivales.

Richard Carapaz ya cosechó logros en la temporada

Antes de presentarse en la Vuelta a España, Richard Carapaz ya consiguió destacarse en otros torneos. Dentro de los grandes eventos, también estuvo en el Tour de Francia, mientras que se ausentó del Giro de Italia debido a una cirugía perineal.

En el Tour de Francia quedó en el octavo puesto, ganó dos etapas y volvió a hacerse con el premio de montaña y de supercombatividad. Su mejor resultado se había dado en 2021, cuando quedó tercero; y había ganado las dos otras distinciones en el 2024.

Dentro del 2026 también fue segundo en la Clásica de San Sebastián. A su vez, antes del Tour, ocupó el puesto dos en el Tour de Suiza.