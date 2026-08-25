Richard Carapaz sube al top 6 de la Vuelta a España tras etapa 4

Richard Carapaz tuvo su mejor etapa en lo que va de la Vuelta a España y continúa en su ascenso en la tabla general del certamen. El ecuatoriano terminó en la octava posición de la carrera de paso y subió hasta la sexta a nivel global.

¿Cómo fue la etapa 4 de la Vuelta a España para Richard Carapaz?

Después de que la etapa 3 de la Vuelta a España se cancelase debido a una granizada, los ciclistas regresaron a la pista durante este martes 25 de agosto del 2026. La etapa 4 del certamen estuvo marcada por el dominio de Tadej Pogacar, quien resultó ganador, aunque Carapaz consiguió finalizar en el octavo puesto.

La etapa se disputó en Andorra en un trayecto de 104,8 kilómetros. Pogacar atacó a 50 kilómetros de la meta, en la Collada de Beixalís, y dejó sin respuesta al resto de favoritos. Así consiguió segunda victoria en esta edición y amplió su ventaj con el maillot rojo.

La superioridad del ciclista del UAE quedó reflejada en las diferencias. Un grupo con corredores como Primoz Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss y Felix Gall llegó a 2:39 minutos. Richard Carapaz, en solitario, les sucedió e hizo 2:57. Pogacar amplió así su ventaja en la clasificación general, donde ya supera por más de tres minutos a sus principales perseguidores.

La jornada también tuvo un valor especial para Pogacar, quien también había conseguido su primera victoria en Andorra, en la Vuelta en 2019.

¿Cómo está Richard Carapaz en la Vuelta a España?

Tras la cuarta etapa de la Vuelta a España, Richard Carapaz ascendió hacia el sexto puesto del certamen en la tabla general. El tricolor había quedado en el puesto 25 tras la segunda etapa, posición en la que se mantuvo tras la cancelación de la etapa 3.

Carapaz cronometra un tiempo de 07:42:49 horas durante la competencia. La distancia exacta con Pogacar es de tres minutos con 50 segundos.

La etapa 4 también trajo consigo las primeras unidades correspondientes a puertos de montaña. Carapaz consiguió sumar seis y está en quinto puesto, por detrás de Lorenzo Fortunato, Koen Bouwman y Sepp Kuss, quienes tienen el mismo puntaje. Tadej Pogacar lidera con 10 puntos.

¿Cómo será la etapa 5 de la Vuelta?

La etapa 5 de la Vuelta a España contemplará un trayecto de 173,4 kilómetros. Esta será de tipo ondulada, desde Falset. Costa Daurada hasta Roquetes. Terres de L’ebre.

El trajín contará con un solo puerto de montaña, el de Pauls. El ascenso comienza cuando faltan 28,4 kilómetros para la meta y su cima está situada en el kilómetro 148,4, a 24,9 kilómetros de la llegada. Será de tercera categoría.