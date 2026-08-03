Tadej Pogačar regresa a la Vuelta a España; Jhonatan Narváez no

Tadej Pogačar volverá a disputar la Vuelta a España después de siete años. El UAE Team Emirates–XRG confirmó este lunes 3 de agosto de 2026 que el reciente campeón del Tour de Francia liderará su formación en la ronda española, donde buscará conquistar el único título que falta en su palmarés.

Tadej Pogačar liderará un equipo con experiencia

Tadej Pogačar afrontará una prueba especial en su carrera. Su única participación en La Vuelta fue en 2019, cuando terminó tercero en la clasificación general y se dio a conocer con tres victorias de etapa en su estreno en una gran ronda.

El UAE Team Emirates–XRG apostará por una plantilla equilibrada para respaldar a su principal figura. Junto a Pogačar competirán João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira.

El ecuatoriano Jhoantan Narváez, que no participa en el Tour de Polonia por una fractura en uno de sus dedos registrada en la Clásica de San Sebastián del pasado sábado 1 de agosto, tampoco fue considerado en esta ocasión por el equipo asiático.

El ‘Lagarto‘ compitió este año en el Giro de Italia, conquistado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), donde logró tres victorias de etapa antes de abandonar en la jornada 19 debido a una lesión.

En la carrera española debutó en 2021, edición en la que debió retirarse, mientras que en 2024 finalizó en el puesto 50. Su mejor actuación histórica en una gran vuelta fue el lugar 28 obtenido ese mismo 2024 en la ronda italiana.

Pogačar busca revancha

La edición 81 de La Vuelta comenzará el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco. El recorrido atravesará Francia y Andorra antes de ingresar en territorio español y finalizar el 13 de septiembre en la ciudad de Granada.

El trazado volverá a poner a prueba a los favoritos. La organización diseñó un recorrido con siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y un total de 3 275 kilómetros, considerado entre los más exigentes de los últimos años.

El equipo emiratí también presentará al español Pablo Torres, quien disputará por primera vez una gran vuelta. La escuadra estará dirigida por Marco Marcato, Manuele Mori y Tomas Gil durante las tres semanas de competencia.

Pogačar aseguró que regresar a La Vuelta representa un desafío especial por el significado que tuvo esa carrera en sus inicios. El esloveno afirmó que llega motivado para cerrar la temporada con otro gran resultado y confía en que el potencial de su equipo le permita luchar por el título.

Aún no está confirmada la presencia de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). El carchense fue el ganador de la clasificación de los puntos y el más combativo del Tour de Francia.

*Con información de EFE.

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