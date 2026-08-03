Jhonatan Narváez no participará en el Tour de Polonia por una fractura

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) no será parte del Tour de Polonia luego de sufrir una fractura en un dedo tras una caída en la Donostiako Klasikoa o Clásica de San Sebastián, disputada el sábado 1 de agosto de 2026.

Jhonatan Narváez no irá a Polonia

Jhonatan Narváez fue el encargado de anunciar en su perfil de Instagram que no participará en el Tour de Polonia, que se disputa desde este lunes 3 hasta el domingo 9 de agosto como parte del calendario UCI WorldTour.

“(…) Sin embargo, continúo motivado para el resto de la temporada”, agregó el ciclista ecuatoriano de 29 años de edad, sin especificar cuál será la siguiente competencia en la que estará en la línea de partida.

Narváez terminó en el puesto 35 en la competencia desarrollada en San Sebastián, en la que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fue segundo por detrás del belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).

En este año ganó las etapas cuatro, ocho y 11 del Giro de Italia, aunque no pudo terminar la competencia, la cual abandonó en la etapa 19 tras una caída sufrida en el traslado al autobús.

“Lamentablemente, Jhonatan Narváez se vio forzado a abandonar en la primera parte de la etapa 19 del Giro de Italia. Ayer, el ecuatoriano sufrió una pequeña caída en el traslado de regreso al autobús, lo que le dejó algo de molestia en el exigente terreno de hoy. Regresa a casa con tres victorias de etapa en el bolsillo y dos jornadas en el ciclamino. ¡Mejórate pronto, Jhony!”, publicó en ese momento su equipo.

¿Qué sigue en el calendario de la UCI?

La fractura pone en suspenso la participación del ecuatoriano en la Vuelta a España, pactada del sábado 22 de agosto al domingo 13 de septiembre con un recorrido por España, Mónaco, Francia y Andorra.

En el horizonte también figura el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá), del 20 al 27 de septiembre, cita en la que busca revancha tras perderse la edición de 2025 en Kigali (Ruanda) por disposición de su equipo.

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