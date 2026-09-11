Richard Carapaz supera la etapa 19 de la Vuelta a España y apunta a la etapa reina

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Richard Carapaz superó la etapa 19 de la Vuelta a España, la jornada más larga de la carrera, con 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y el exigente final en alto de Peñas Blancas, en Estepona. El ecuatoriano llegó con el grupo de favoritos y mantuvo sus opciones de pelear por el podio antes de la etapa reina.

Richard Carapaz en la etapa 19 de la Vuelta a España

El corredor de EF Education-EasyPost se puso adelante e intentó soltar a sus rivales durante la subida final para soltar a sus rivales, pero los principales candidatos de la clasificación general respondieron a sus movimientos. La jornada terminó sin grandes diferencias entre los favoritos.

La victoria fue para el irlandés Eddie Dunbar, quien consiguió su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España. Dunbar se impuso tras superar al colombiano Santiago Buitrago, segundo a 14 segundos.

En la clasificación general, Enric Mas conserva el maillot rojo con una ventaja de 1:37 sobre Primož Roglič y 3:01 sobre Felix Gall. Richard Carapaz ocupa el cuarto puesto, a 5:17 del líder, pero está a solo 2:16 del tercer lugar.

Así está la clasificación general

Enric Mas — líder. Primož Roglič — a 1:37. Felix Gall — a 3:01. Richard Carapaz — a 5:17. Oscar Onley — a 6:03.

Richard Carapaz, ante su última gran oportunidad

La etapa 20 será la gran oportunidad para que Richard Carapaz intente recortar diferencias. La jornada, considerada la etapa reina, tendrá 186,9 kilómetros, cuatro puertos de primera categoría y uno de categoría especial, con 4.850 metros de desnivel.

La llegada será en el Collado del Alguacil, después de una subida de 8,3 kilómetros con una pendiente media del 9,8 % y rampas de hasta el 22 %.

Con el podio todavía al alcance, la ‘Locomotora del Carchi’ tendrá en esta etapa una de sus últimas oportunidades para recortar diferencias y acercarse a los primeros lugares de la Vuelta a España.