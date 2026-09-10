Richard Carapaz afronta la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Richard Carapaz compite en una de las jornadas claves de la Vuelta a España, este 10 de septiembre del 2026. El ciclista ecuatoriano afronta la contrarreloj individual de la etapa 18, un recorrido de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

Carapaz, cuarto en la clasificación general, tiene como principal objetivo no ceder demasiado tiempo respecto a los corredores que ocupan los puestos de podio. Entre ellos están Primoz Roglic, tercero en la carrera y especialista en la contrarreloj. También el líder Enric Mas y su escolta Félix Gall.

La jornada representa un desafío para el ecuatoriano, quien buscará realizar el mejor desempeño posible para mantenerse cerca de los puestos de privilegio. La aspiración de ‘Richie’ es finalizar la Vuelta a España en el podio.

Richard Carapaz en la Vuelta a España, etapa 18 (contrarreloj)

Los ciclistas ya compiten en la contrarreloj de la etapa 18. Richard Carapaz tiene prevista su salida a las 09:49, hora de Ecuador, mientras que Primoz Roglic partirá dos minutos después, a las 09:51.

Félix Gall, segundo clasificado, saldrá a las 09:53 y el líder Enric Mas a las 09:55.

Carapaz llega a esta etapa después de terminar la jornada 17 en el puesto 34, aunque registró el mismo tiempo que el ganador, Matthew Brennan. El ecuatoriano conserva así el cuarto lugar de la general y mantiene su objetivo de acercarse al podio.

¿Cuándo corre Richard Carapaz?

Después de la contrarreloj llegará la etapa 19, de 210,8 kilómetros. Se trata de una etapa ondulada con final en alto, según la organización.

Sin embargo, la gran oportunidad para Carapaz estará en la etapa 20, una jornada de montaña de 186,8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil, con llegada en alto.

Esa jornada será la última gran oportunidad del ecuatoriano para atacar y descontar tiempo antes del final de la carrera.