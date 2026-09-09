Richard Carapaz ya tiene hora para la etapa 18 de la Vuelta a España

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Richard Carapaz afrontará este 10 de septiembre una de las etapas más complejas de la Vuelta a España (etapa 18). El ciclista ecuatoriano, ubicado en el cuarto lugar de la clasificación general, disputará una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, una jornada clave en su objetivo de acercarse al podio.

¿A qué hora compite Richard Carapaz?

La etapa 18 comenzará a las 07:07 y los primeros 129 corredores partirán con una diferencia de un minuto entre cada uno. Posteriormente, los 20 mejores de la clasificación general saldrán cada dos minutos.

Carapaz, cuarto en la general, tomará la partida a las 09:49, hora de Ecuador. Dos minutos después saldrá Primoz Roglic, tercero y uno de los principales rivales del ecuatoriano. Félix Gall partirá a las 09:53, mientras que el líder Enric Mas será el último de los favoritos en salir, a las 09:55.

La contrarreloj exigirá al máximo a los corredores, debido a factores como la posición aerodinámica, la fuerza, la potencia y la capacidad para mantener un esfuerzo intenso durante todo el recorrido.

Carapaz llega a esta jornada después de finalizar la etapa 17 en el puesto 34, con el mismo tiempo del ganador, Matthew Brennan. El ecuatoriano conserva el cuarto lugar de la clasificación general y está a 2:14 del podio.

La montaña será clave para Richard Carapaz

Después de la contrarreloj, la Vuelta a España continuará con la etapa 19 entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, Estepona, sobre 210,8 kilómetros.

Sin embargo, la gran oportunidad de Carapaz llegará en la etapa 20. La jornada de montaña tendrá 186,8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil, con llegada en alto.

Allí, el campeón olímpico ecuatoriano tendrá su última gran oportunidad para atacar y descontar la diferencia que mantiene con el tercer puesto.

“Hay que seguir siendo optimistas, tenemos una Vuelta muy dura todavía por delante”, expresó Carapaz.