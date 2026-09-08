Richard Carapaz y el recorrido de la etapa 17 de la Vuelta a España

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Richard Carapaz afrontará la etapa 17 de la Vuelta a España, una jornada de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, el miércoles 9 de septiembre de 2026. El ciclista ecuatoriano llegará en el cuarto lugar de la clasificación general y mantiene como objetivo acercarse al podio en la última semana de la competencia.

La carrera comenzará a las 06:24, hora de Ecuador. La jornada tendrá un recorrido prácticamente llano, con 930 metros de desnivel acumulado y una pendiente final de apenas 0,8%.

Richard Carapaz en la etapa 17 de la Vuelta a España

La etapa 17 no aparece como una de las principales oportunidades para que Carapaz recupere tiempo. El trazado entre Dos Hermanas y Sevilla favorece una llegada masiva, por lo que los equipos de los velocistas tendrán protagonismo en los kilómetros finales.

El ecuatoriano deberá mantenerse protegido dentro del pelotón y evitar pérdidas de tiempo frente a sus rivales directos. En la etapa 16, Carapaz terminó en el puesto 37, con el mismo tiempo del ganador, Matthew Brennan: 3:56:33.

Con ese resultado, ‘Richie’ conservó el cuarto lugar de la clasificación general. Está a 2 minutos y 14 segundos de Primož Roglič, quien ocupa la tercera posición.

¿Qué viene para Carapaz en la Vuelta a España?

Después de la etapa 17 llegará una de las jornadas que puede marcar diferencias: la contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, correspondiente a la etapa 18. Roglič aparece como uno de los rivales más fuertes en esta especialidad.

La gran oportunidad de Carapaz llegará en la etapa 20, con 186,8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil y una llegada en alto. La montaña será el escenario ideal para que el ecuatoriano intente atacar y recuperar los 2:14 que lo separan del podio.

La etapa 21, con llegada en Granada y perfil llano, cerrará la Vuelta a España y ofrecerá pocas posibilidades para modificar la clasificación.

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¿Dónde ver la etapa 17?

La etapa 17 podrá seguirse en Ecuador a través de ESPN, que transmitirá la carrera en directo. Disney+ también ofrecerá la cobertura.