Richard Carapaz mantiene el cuarto lugar en la Vuelta a España tras la etapa 16

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Richard Carapaz llegó con el mismo tiempo del ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España, el belga Matthew Brennan. El ecuatoriano se ubicó en el casillero 37, con el mismo registro de 3:56:33 horas que el vencedor.

Con este resultado, la ‘Locomotora del Carchi’ mantuvo el cuarto lugar en la clasificación general, expectante de lo que pueda acontecer durante esta última semana de la Vuelta a España.

Richard Carapaz en la etapa 16 de la Vuelta a España

La jornada 16 tuvo un recorrido de 181,1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida, en Palos de la Frontera. Se trata de una etapa de perfil ondulado en la que Carapaz se mueve junto al pelotón de los principales favoritos.

Por las características del trazado, fue una llegada masiva, escenario que favoreció a los velocistas. El ecuatoriano logró mantenerse con el grupo principal y evitó pérdidas de tiempo frente a sus rivales directos en la clasificación general.

Carapaz en la general

Carapaz llega a esta última semana a 2 minutos y 14 segundos del esloveno Primož Roglič, quien ocupa la tercera posición. El ecuatoriano tendrá aún cinco etapas para intentar descontar esa diferencia y regresar a los puestos de privilegio.

Las etapas clave para Richard Carapaz

Después de la etapa 16 llegará una jornada llana de 185 kilómetros y posteriormente la contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, en la etapa 18. Esta última representa un desafío para Carapaz ante rivales como Roglič, especialista en esta disciplina.

La gran oportunidad del ecuatoriano estará en la etapa 20. La jornada tendrá 186,8 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil, con llegada en alto. La montaña será el principal escenario para que Carapaz ataque y busque recuperar el tiempo necesario para acercarse al podio.

La etapa 21, con llegada a Granada y perfil llano, cerrará la Vuelta a España y dejará poco margen para modificar la clasificación.