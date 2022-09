Graham Potter deja al Brighton; ¿Quién dirigirá a los ecuatorianos?

Graham Potter ya no es el DT del Brighton & Hove Albion y este 8 de septiembre del 2022 se confirmó que llegará al Chelsea, con un contrato de cinco años.

En el Brighton militan los ecuatorianos Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento

Sin embargo, esa no fue la única salida porque junto con Potter también partieron su asistente Billy Reid, los entrenadores del primer equipo Bjorn Hamberg y Bruno, el entrenador de porteros Ben Roberts y el asistente del jefe de reclutamiento Kyle Macaulay.



Por tal motivo, el Brighton anunció mediante un comunicado quien asumirá el cargo de entrenador por el momento hasta que se busque un candidato para reemplazar a Graham Potter.



Andrew Crofts, entrenador del plantel Sub 21, asumirá el papel de director técnico interino, con el apoyo de su asistente Shannon Ruth- Así mismo, se unen el entrenador de jugadas preparadas Nick Stanley, Adam Lallana y el asistente del entrenador de porteros Jack Stern.



Tras la salida de Graham Potter, el presidente del club, Tony Bloom, le expresó su agradecimiento al entrenador e informó que su prioridad por el momento es el siguiente partido de la Premier League, antes que buscar un nuevo director técnico.



“Estoy muy decepcionado de que Graham nos deje. Lo ha hecho excepcionalmente bien en las últimas tres temporadas y pico, es un entrenador y persona excepcional. Se le echará mucho de menos en nuestro club de fútbol”, indicó.

Graham Potter fue el encargado de hacer debutar a Moisés Caicedo en el primer equipo de las ‘Gaviotas’. Además, en la presente temporada el mediocampista ha sido parte fundamental del equipo.



Así mismo, el estratega inglés fue quien siguió de cerca a Pervis Estupiñán y solicitó el fichaje de este para suplir el puesto de Marc Cucurella.

Actualmente, las ‘Gaviotas’ están cuartas tras seis partidos disputados, con 13 puntos, dos menos que el líder Arsenal (15).



Su próximo partido será el sábado 10 de septiembre, contra el Bournemouth. El cotejo arrancará a las 09:00 (hora Ecuador), en el Vitality Stadium.

Good luck to Graham and his staff. Thank you for some wonderful memories. 🤝 pic.twitter.com/1Phmdsk5Y6