Carapaz gana en Suiza y confirma que compartirá liderato en el Tour de Francia

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) logró la victoria en el Tour de Suiza tras resistir al acecho del colombiano Rigoberto Urán, en la octava y última etapa, de 159.5 kilómetros por la localidad de Andermatt, que se adjudicó el anfitrión Gino Mader (Bahrein), el 13 de junio del 2021.

Carapaz, enfocado en la preparación para el Tour de Francia, su verdadero objetivo, como ha reconocido a lo largo de los días, brilló en la alta montaña, en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, al ganar en el alto de Leukerbad para asaltar el liderato a falta de tres jornadas.

“Emocionado, es una bonita victoria aquí. Hemos trabajado muy bien, un título más y sobre todo con mucha confianza para lo que nos queda. Es una muestra del equipo que vamos a ir para el Tour de Francia“, dijo el deportista después de su triunfo.

“Vamos a compartir liderato con ‘G’ (Geraint Thomas). La carrera nos irá poniendo a cada quien en su sitio, pero bueno vamos convencidos que tenemos un muy buen equipo y vamos a hacer lo mejor posible”, añadió.

Esa victoria a base de confianza y pundonor le permitió enfundarse un maillot de líder que tuvo que defender con garra en la contrarreloj de la penúltima jornada, en la que cedió casi un minuto con el colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), que finalmente se quedó segundo de la general a 17 segundos.

Precisamente neutralizar a Urán fue en lo que se centró Carapaz en la última etapa, en la que llegó a meta a nueve segundos del vencedor, Gino Mader, que se impuso en el final de Andermatt al canadiense Michael Woods (Israel Start-up Nation).

En el grupo de Carapaz también llegó el danés Jakob Fuglsang (Astana), que logró subir al tercer cajón del podium con solo cuatro segundos de ventaja sobre el alemán Maximilian Schachmann (Bora).

“Viva Carchi!”



Great scenes at the finish with @RichardCarapazM and @EddieDunbar. Our second victory at #TourDeSuisse is a special one ☺️ pic.twitter.com/t6evAJ5mFg