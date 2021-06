Richard Carapaz defendió en la contrarreloj el liderato del Tour de Suiza

La ‘Locomotora’ Richard Carapaz mantuvo el liderato del Tour de Suiza, este 12 de junio del 2021, después de una emocionante contrarreloj individual de montaña de 23,2 kilómetros que ganó el colombiano Rigoberto Urán.

A falta de un día para finalizar la carrera, el carchense mantiene una ventaja de 17 segundos sobre su principal rival que ahora es precisamente Urán, que se subió al segundo lugar de la general. Tercero en esta clasificación es el francés Julian Alaphilippe a 39 segundos de ‘Richie’.

Este 12 de junio del 2021 el tricolor del Team Ineos fue el último ciclista en partir, toda vez que llegó a esta jornada vestido de amarillo como líder absoluto.

En los primeros kilómetros se notó a un ‘Richie’ muy concentrado, fuerte, manteniendo la posición más aerodinámica posible. Luego, en el descenso, el ecuatoriano demostró que continúa mejorando en este tipo de pruebas y mantuvo así el liderato.

En esta séptima etapa se destacó el colombiano Rigoberto Urán, con un tiempo de 36 minutos y dos segundos (36:02). Con ese registro, el ‘Toro de Urrao’ ahora es segundo en la general a 17 segundos del líder.

Carapaz fue cuarto en la etapa, a 54 segundos de Urán, y mantuvo la camiseta amarilla.

El Tour de Suiza se inició el pasado fin de semana y llegará a su final el domingo 13 de junio con su etapa reina, con un recorrido de mucha montaña. Es el último desafío para que Richard Carapaz Montenegro logre otro hito deportivo.

Si bien Carapaz buscará mantener ese liderato, la prueba helvética es una preparación para su principal objetivo que es el Tour del Francia que se realizará del 26 de junio al 18 de julio.

Con su actuación en Suiza, el carchense sigue demostrando que tiene todas las condiciones para buscar el podio en el Tour de Francia, una de las grandes de tres semanas junto con el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Carapaz, que ya ganó el Giro en el 2019 y fue subcampeón de la Vuelta en el 2020, es en la actualidad uno de los pedalistas más reconocidos del mundo en el ciclismo de ruta.

The big TT is complete at #TourDeSuisse. @RichardCarapazM sets the fourth fastest time out on course to retain his lead.



With one day to go his new advantage sits at 17 seconds #FuerzaRichie pic.twitter.com/Bd3S8dU4RH