Carapaz festejó con la bandera ecuatoriana en la Vuelta a España

Richard Carapaz se despidió de sus aficionados en España, corriendo con una bandera de Ecuador después de la premiación como campeón de montaña en La Vuelta.

El ciclista ecuatoriano finalizó la competencia este 11 de septiembre de 2022, tras cumplir con las 21 etapas. La ‘Locomotora’ ganó las etapas 12, 14 y 20, y además terminó con la camiseta de puntos azules, que lo acredita como el mejor escalador.

Después de la ceremonia de premiación, el ecuatoriano se dio tiempo para festejar con sus seguidores. En un video publicado por el equipo Ineos Grenadiers, se ve como el ciclista se baja del bus y corre con la bandera tricolor.

Cientos de ecuatorianos participan en la ‘cobijada’ que realizó Carapaz en Madrid. Los hinchas lo aclaman, gritan y aplauden durante el festejo. “Aficionados inolvidables, recuerdos inolvidables”, escribió el equipo.

🇪🇨🚂



La Locomotora is ready to roll into Madrid @RichardCarapazM #LaVuelta22 pic.twitter.com/rc0Cc7EcWu