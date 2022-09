La ‘Locomotora’ sigue imparable; Richard Carapaz hizo un ‘hat trick’ en España

La vigésima etapa se disputó entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada. Fueron 181 kilómetros de recorrido. Foto: ineos e instagram @richardcarapaz

Redacción EL COMERCIO (I)

Luego de ganar la etapa 20 de la Vuelta a España y coronarse campeón de la Montaña, Richard Carapaz dijo a sus compatriotas: “Espero que lo hayan disfrutado”.

Y vaya que así fue. Millones de ecuatorianos -dentro y fuera del país- celebraron las victorias que sigue cosechando la leyenda del ciclismo ecuatoriano.

En redes sociales (Twitter e Instagram) escribieron: “¡Victoria de Richard Carapaz! No es una locomotora, es un tren de alta velocidad”. “Grande Richi”. “Un orgullo mi estimado Richard para Ecuador”. “Gracias. Tanta alegría y motivación para Ecuador”. “Grande Richard Carapaz, la prueba de que la constancia, el esfuerzo y el trabajo duro rinden sus frutos”.

Una trayectoria impecable

La ‘Locomotora del Carchi’ continúa imparable desde ese 2 de junio de 2019, cuando se adjudicó la medalla de oro del Giro de Italia, y por primera vez se flameó la bandera tricolor en una de las pruebas más importantes del mundo.

Con su destacada actuación en la etapa 20 de España, Richard, campeón de los Juegos Olímpico de Tokio 2020+1, se convirtió además en el primer ciclista de Latinoamérica en ganar tres etapas en la misma edición de una Gran Vuelta. Este hecho fue viralizado y destacado por los portales especializados como ESPN.

Richard, en su cuenta personal de Instagram, escribió: “Un día que jamás olvidaré. Hemos puesto el carácter y de lo que estamos hechos. ¡Salud mis estimados!”.

En sus historias, en cambio, ‘colgó’ un par de fotos de la jornada. Una de esas está acompañada del coro de la canción We Are The Champions, de la banda Queen.

Su hazaña en la etapa 20

En Navacerrada, Richard (Ineos Grenadiers) demostró, una vez más, su fuerza y coraje en una jornada marcada por su importancia y trascendencia en la general.

Tras bajarse de su bicicleta dijo: “Es la mejor de las tres victorias. Tenía el día marcado para mí, sabía que era muy importante. Se trataba de una etapa complicadísima porque había mucho en juego, sobre todo en la clasificación general. He corrido a mi estilo, siendo muy inteligente, moviéndome en el momento en el que tenía que moverme.

Luego he aprovechado mucho a la gente de la fuga, eso ha sido muy importante para mí, y en el último momento sabía que podía atacar en el final y ganar aquí”.

La ‘Locomotora del Carchi’ demostró -con su forma de ganar- el coraje y raza de corredor que lleva dentro. Como él lo mencionó, venció a su estilo.

“La verdad es que estoy muy emocionado, es una muy bonita victoria para mí, sobre todo creo que demuestra la clase de corredor que soy por dentro. Dentro de los objetivos teníamos previsto pelear la montaña”, añadió.

Richard entró en la fuga del día y atacó cerca de la cima del último puerto, en Cotos, donde dejó la compañía del pedalista colombiano Sergio Higuita.

“Al inicio, sin volverme loco, estuve en los cortes, intentando meterme. Luego sabíamos que era una etapa durísima y la gente ha ido cediendo. La verdad es que para mí ha sido espectacular poder ganar una etapa con este maillot, que representa mucho para mí. Estoy muy emocionado, hoy he visto a muchos ecuatorianos que han estado apoyándome en la carretera. Les mando muchos abrazos y espero que lo hayan disfrutado en la carretera”, concluyó.

Nuevo equipo

Con esas victorias, el Rey de la Montaña de la Vuelta a España 2022 se despide de su equipo, el Ineos Grenadiers. Desde el 2023 -y por las siguientes tres temporadas- defenderá los colores del EF Education-EasyPost, una apuesta que emociona a muchos de sus seguidores por todo el mundo.

La ‘Locomotora’ anunció el cambio de escuadra el pasado 19 de agosto. “Quiero dar gracias a todo @ineosgrenadiers (staff &riders) que me acogió durante estas 3 temporadas maravillosas”.

Ese día, sus seguidores le escribieron: “Estoy feliz por todo Richard. Sé que has elegido lo mejor para ti”. “Felicitaciones campeón. Seguimos apoyando y vamos por muchos más sueños”.

Después de esta exitosa temporada, se espera que el pedalista, de 29 años, retorne al país para disfrutar de sus vacaciones en su tierra, en compañía de su esposa Tania Rosero y dos hijos, y de sus padres.

En Ecuador suele aprovechar para visitar nevados y disfrutar de sus platos favoritos, como el cuy con tortillas de papa.