Clubes de Ecuador festejaron el triunfo de Richard Carapaz en La Vuelta

Richard Carapaz cosecha más récords y marcas para el ciclismo ecuatoriano. Este sábado 10 de septiembre de 2022, sumó otros dos más a su lista. El medallista olímpico se consagró campeón de la montaña y se convirtió en el primer ciclista en ganar tres etapas de La Vuelta España.

Tres equipos de fútbol ecuatorianos no desaprovecharon lo realizado por el carchense y le enviaron sus felicitaciones.

El primero fue Liga de Quito, que colocó en sus redes sociales “Felicidades Richard Carapaz por volver a poner el nombre del país en lo más alto”, además acompañaron el mensaje de una foto de ciclista.

Después se unió El Nacional, club que milita en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Los puros criollos felicitaron a ‘Richie’ por los dos logros que consiguió este sábado 10 de septiembre, que fueron ser campeón de montaña y ganador de la etapa 20.

El último club en hacerse presente fue Independiente del Valle, qué fiel a su estilo le dedico unas palabras a Carapaz un poco más divertidas.

“Vamos, mi rey Richard Carapaz. El mejor mijín”, publicaron en sus redes sociales.

Richard Carapaz cumplió con sus objetivos, ganó la etapa reina de la Vuelta a España y fue el campeón de la montaña. El ecuatoriano envió un mensaje a sus aficionados ecuatorianos.

"Hoy vi a muchos ecuatorianos apoyándome en la carretera y espero que lo hayan disfrutado. Estoy muy emocionado, fue una bonita victoria para mí, pude demostrar la clase de corredor que soy", dijo Carapaz al final de la jornada.

📽️ Revive la enorme alegría y emoción para @RichardCarapazM al ganar la 20ª etapa y conseguir el jersey de la Montaña.



🤪Huge energy and emotion for the @INEOSGrenadiers rider as he wins Stage 20 and clinches the KOM jersey.



Europcar #LaVuelta22 pic.twitter.com/yxcrzflAjW