'Llegamos bien para enfrentar a Brasil', advierte Messi en la Copa América 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Llegamos muy bien para enfrentar a Brasil”, declaró Lionel Messi después de que Argentina consiguiera el viernes el pase a semifinales al imponerse por 2-0 a Venezuela, que volvió a criticar el estado del gramado de las canchas en esta Copa América.

Preguntado por el duelo que enfrentará a las dos superpotencias del continente el martes en Belo Horizonte, Messi declaró: “Es difícil decir un favorito entre Argentina y Brasil, y más en esta Copa América, donde cualquiera le puede ganar cualquiera”.



“Les tenemos respeto, sabemos lo que significa Brasil, más siendo locales, vienen haciendo un gran desgaste, les costó pasar, pero tiene jugadores desequilibrantes”, añadió.



Y tras lograr el pase contra Venezuela en el mejor partido de la Albiceleste en el torneo, Messi advirtió: “Llegamos bien para poder enfrentar a Brasil, pero debemos estar muy concentrados”.



Messi, que ya se había quejado del estado del césped del Arena do Gremio de Porto Alegre, criticó también el gramado del mítico Maracaná, donde se disputó el partido de cuartos de final: “Lamentablemente son malas, es una vergüenza tener jugar una Copa América con estas canchas, que no te permiten correr”



“Nosotros los intentamos, pero se te hace muy difícil. Los rivales te meten mucha gente en el medio y tenés que jugar rápido para salir de esa situación y no podés. Necesitás más de dos toques para controlar la pelota, no podés conducir porque te pica para cualquier lado”, añadió en tono muy duro.



“Por eso salen partidos así, tan trabados, es lo que hay, tenemos que adaptarnos como lo hicieron todos y seguiremos peleando”, añadió.

Discreto ante Venezuela y discreto en TODA la Copa América 2019. Ante Brasil, Argentina requerirá de su mejor versión. Para meterse a la final de la Copa América, la albiceleste necesitará más que nunca de Lionel Messi. pic.twitter.com/AhLhLDbfOv — Invictos (@InvictosSomos) 28 de junio de 2019

“No es mi mejor copa”

Más sorprendente, el '10', que busca su primer título con la Albiceleste, admitió que no está siendo su mejor torneo: “No está siendo mi mejor Copa América”.



Pese a ello, destacó que “hay un grupo de chicos muy bueno, más allá de los futbolístico” y que “a nivel humano se armó un grupo muy lindo”.



Preguntado sobre el seleccionador Lionel Scaloni, Messi señaló que “ o veo muy unido con su cuerpo técnico y con nosotros. Tenemos un objetivo y vamos juntos de la mano”.



Sobre el partido contra Venezuela, Messi destacó que fue un encuentro “muy completo, defensivamente no tuvimos problemas y el equipo estuvo muy firme en todo momento”.

“Empezamos muy bien, manejando bien la pelota y conseguimos el gol. En el segundo tiempo sabíamos que ellos nos iban a venir a buscar y nos iban a dejar un poco de espacio. Tuvieron un poco más la pelota, pero en ningún momento generaron situaciones claras. Tuvieron sólo una y nosotros en la contra tuvimos varias también”, concluyó Messi.