Edwin Bennett buscará conectar sus golpes 'sobrenaturales' ante Yeison González en una cartelera en Cumbayá

El invicto boxeador ecuatoriano Edwin Bennett se medirá ante un exigente rival que llega también con un envidiable récord profesional. El ‘Sobrenatural’, con 11 peleas ganadas y sin derrotas, se fajará contra el venezolano Yeison González y quien tiene un registro de 10 victorias con solo una caída.

Ambos son peleadores en pleno ascenso y se enfrentarán en el Quorum Paseo San Francisco el 27 de octubre del 2018 a las 20:00.

Bennett, de 22 años, pasó al profesionalismo en el 2015 después de cinco años de formación como amateur en el tradicional gimnasio de La Tola, y pese a lo complicado que se le ha hecho conseguir peleas ya lleva 11 triunfos, sin derrotas, con tres títulos internacionales ganados incluido el último que recibió al derrotar por nocaut técnico al peruano Alan Paredes el pasado 28 de septiembre en Quito. En esa ocasión se quedó con el campeonato latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Wélter (147 libras).

Antes, el ecuatoriano hincha del Barcelona SC también se colocó los cinturones sudamericano Wélter y Superligero.



“Es un rival difícil, llega de ganar un título de la Fedebol y es un verdadero reto para nosotros. Nos hemos propuesto pelear con los mejores y este es un gran rival”, explicó el púgil sobre su contrincante, quien tiene 19 años.



El ‘Sobrenatural’ Bennet suele levantarse temprano, antes de las 04:30, para correr por las calles y en un parque cerca de su casa. Luego regresa y su pareja le tiene listo el desayuno. Se ducha y de inmediato se sube a tres buses para llegar a tiempo a su trabajo en una construcción por el sector de Cumbayá donde realiza labores de limpieza.



Por las tardes, el atlético peleador que prefiere la Salsa y otros ritmos que lo pongan a bailar, se dirige a La Tola y se entrena en los sacos de arena, con las manoplas y con los infaltables rounds de 'sparring'. Por el momento, por cuestiones de trabajo, su entrenador principal Manuel Díaz no está radicado en Quito por lo cual Bennett recibe ayuda de otros técnicos en el tradicional gimnasio del centro capitalino. “Es difícil, pero todo sacrificio trae sus frutos y ha valido la pena. Lo he demostrado, porque ya estaba trabajando cuando derroté al boxeador peruano. Es difícil, pero cuando uno tiene una meta supera todos los obstáculos”, asegura el diestro boxeador que tiene un estilo llamativo y a quien le gusta intercambiar golpes.

En el 2015, como requisito para obtener el carné profesional, se sometió a un examen médico en el que midieron sus capacidades físicas. El doctor que realizó las valoraciones se quedó admirado por la resistencia y fuerza del púgil ante lo cual exclamó: ‘eres sobrenatural’ y desde entonces se quedó con ese sobrenombre. Así lo recuerda el entrenador Díaz, quien ha guiado el camino boxístico de Bennett desde el 2010.



“Cuando llegó al gimnasio era muy tranquilo, humilde, callado. Desde el inicio nos sorprendió su fuerza y cada vez está mejor preparado para avanzar con el objetivo que tenemos de disputar un título del mundo”, dijo el entrenador.



La cartelera organizada por la empresa Ecuador Sports Promotions tendrá como evento estelar el combate del tricolor Erick Bone y el colombiano Luis Guillermo Berrio.



También se subirán al cuadrilátero Roger Guerrero vs. Jean Carlos Prada; Abel Mina vs. Edisson Cuenca y Héctor Rodríguez vs. Bryan Huazhco.



Las entradas se pueden adquirir en TicketShow.