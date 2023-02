La desvinculación de 'Bolillo' Gómez de Ecuador costó USD 2 189 000 a la FEF

Hernán Darío Gómez, durante un partido de la selección ecuatoriana. Foto: Archivo AFP

Álex Puruncajas (I)

La salida de Hernán Darío Gómez de la selección ecuatoriana de fútbol, en su segundo ciclo en el equipo, resultó costosa para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El organismo canceló al 'Bolillo' USD 2 millones y aún le debe USD 189 000.

Así se reveló en el Congreso Ordinario de la FEF, realizado en Guayaquil. Se detallaron las deudas al estratega, a Gustavo Alfaro, clubes del fútbol ecuatoriano y hasta a los árbitros.

La deuda a 'Bolillo' Gómez es una de las que más duele en el actual Directorio.

Cuando Francisco Egas, presidente de la FEF, fue electo para dirigir al organismo 'Bolillo' ya estaba en el cargo.

El colombiano fue contratado en el periodo de Carlos Villacís. Asumió el cargo a mediados del 2018 por cuatro años, con una cláusula de rescisión de USD 4 millones.

Tras el fracaso en la Copa América del 2019, Egas y el Directorio empezaron las negociaciones para su salida. Llegaron a un acuerdo para no pagar la cláusula completa de rescisión de su contrato. Entonces, trascendió que la FEF pagaría 12 cuotas de USD 140 000. Es decir, un monto de USD 1 686 000.

En el último Congreso, sin embargo, se reveló que se le pagó ya USD 2 millones al colombiano y solo falta un monto de USD 189 000.

Bolillo, con un segundo periodo fallido

El entrenador colombiano condujo al equipo a su primera clasificación a un Mundial, el de Japón Corea 2002.

Armó un equipo exitoso que llegó a la cita mundialista, donde solo compitió en la fase de grupos.

Fue reconocido entonces como un gran motivador y que supo sacar provecho del juego de los seleccionados, la mayoría de ellos en clubes locales.

Carlos Villacís lo volvió a contratar en el 2018, pero el directivo se fue. 'Bolillo' no rindió y su punto final fue con el fracaso en la Copa América de Brasil 2019, donde el equipo fue último.

En los tres juegos por competencia oficial de la Copa América, la Tri tuvo una presentación fallida. Desde el 2018 fueron 13 partidos con Gómez, con 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), está entre la espada y la pared y en un momento crítico con la Selección tricolor. El contrato que firmó la FEF en la administración de Carlos Villacís con el DT Hernán Darío Gómez es una piedra a resolver.

Tras empatar con Japón y quedar fuera de la Copa en Brasil, el DT dejó en claro que no renunciaría. El mensaje del DT fue claro. “Yo no soy el único culpable acá, entonces ¿porqué me tengo que ir? Aquí el problema viene desde la eliminatoria anterior”, dijo.

Entonces, se activaron las negociaciones para su desvinculación.

