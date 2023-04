Barcelona, Aucas e IDV tienen partidos en Copa Libertadores

Aucas y Flamengo se enfrentaron en la Copa Libertadores 2023. Foto: @Libertadores

Independiente del Valle, Barcelona SC y Aucas, en ese orden, son los equipos ecuatorianos que competirán en esta nueva semana de la Copa Libertadores.

Los clubes ecuatorianos llegan con panoramas distintos, pero con la obligación de sumar puntos para avanzar a los octavos de final.

Independiente vs. Liverpool

Independiente del Valle, campeón vigente de la Recopa Sudamericana y líder de la LigaPro, recibe al Liverpool de Uruguay con la necesidad de sumar los 3 primeros puntos en el grupo E.



En la primera jornada Independiente cayó 1-0 en su visita a Argentinos Juniors, mientras que Liverpool cayó goleado 3-0 ante Corinthians en el estadio Centenario de Montevideo.



Un resultado negativo empezaría a complicar el presente y el futuro de Independiente del Valle en el torneo.

Ficha del partido de Libertadores

Día: 18 de abril

Partido: Independiente del Valle vs. Liverpool

Hora: 21:00

Estadio: Banco Guayaquil

Árbitro: Ángel Arteaga (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmite: Star+ / ESPN / FOX

Barcelona SC vs. Bolívar

Barcelona SC recibirá en el estadio Monumental a Bolívar de Bolivia, también con el objetivo de alcanzar una victoria.



En la jornada anterior Barcelona SC perdió contra Cerro Porteño 2-1 en Asunción. Bolívar hizo su tarea y le ganó por 3-1 a Palmeras en el Hernando Siles de La Paz.



Al igual que Independiente del Valle, Barcelona SC, tiene que empezar a sumar sino quiere ver complicado tempranamente su permanencia en la Copa Libertadores.

Ficha del partido

Día: 19 de abril

Partido: Barcelona SC vs. Bolívar

Hora: 21:00

Estadio: Monumental

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Transmite: Star+ / ESPN / FOX



Racing vs. Aucas en la Libertadores

Aucas espera seguir manteniendo su idilio en su debut con la Copa Libertadores cuando visite a Racing en el estadio El Cilindro de Avellaneda.



En el partido de debut Aucas sorprendió a propios y extraños al derrotar de local por 2-1 a Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores.



Racing fue hasta Chile e hizo respetar su condición de favorito y derrotó a Ñublense por 2-0, con golazo incluido del paraguayo Matías Rojas.



Sumar en Argentina sería para Aucas la confirmación del buen presente que goza en esta parte de la temporada. No hacerlo no alteraría sus planes y tendrá las opciones intactas de clasificar a la Copa Libertadores.

Ficha del partido

Día: 20 de abril

Partido: Racing vs. Aucas

Hora: 17:00

Estadio: El Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Cristhian Ferreira (URU)

VAR: Leodan González (URU)

Transmite: Star+ / ESPN / FOX

