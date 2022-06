Pedro Pablo Perlaza jugará en Aucas

Aucas dio la bienvenida a Pedro Perlaza. Foto: Twitter @Aucas45

Redacción Bendito Fútbol (I)

Aucas anunció que Pedro Pablo Perlaza defenderá a la escuadra oriental. El lateral llegará al elenco capitalino después de anular su contrato con Delfín a menos de una semana de firmarlo.

En menos de un mes, ‘PPP‘ vistió la camiseta de tres clubes distintos en el fútbol ecuatoriano. El futbolista estaba en Independiente del Valle, posteriormente pasó al club manabita y ahora regresa a la capital para jugar con los orientales.



Este miércoles 29 de julio del 202, la escuadra expetrolera presentó a Perlaza por medio desus redes sociales. El defensa es el primer refuerzo oficial de Aucas para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano.



«Domina la banda domina el juego. El Ídolo capitalino te da la bienvenida Pedro Pablo Perlaza» escribió el elenco de Chillogallo en sus publicaciones. Como adicional se adjuntó una foto del lateral derecho con la camiseta aurigrana.



El futbolista tendrá competir por el puesto con el argentino Caín Fara, que llegó a inicios de 2022, y Richard Mina, canterano del club. César Farías, DT de la institución, deberá decidir si prescinde de alguno de los jugadores. Hasta ahora no se han anunciado salidas en Aucas.



Desde que el estratega venezolano tomó las riendas del club, los orientales encadenan un invicto de seis partidos. En la primera etapa de la LigaPro terminaron en quinta posición y clasificaron a los octavos de final de la Copa Ecuador.

Qué pasó con Perlaza y Delfín?

Después de salir de Independiente del Valle, al no entrar en los planes del nuevo DT Martín Anselmi, pasó al Delfín de Manta. El jugador fue presentado con la camiseta del club y anunciado como una de las incorporaciones.



A pesar de haber sellado un acuerdo con los cetáceos, ni siquiera llegó a tener actividad con ellos. Su contrato fue anulado puesto a que Perlaza había firmado un documento previo con otro club.



José Delgado, presidente de la entidad manabita, anunció que habían desistido de la contratación del defensor y facilitado el proceso para no hacerle daño a éste. Su equipo no tenía conocimiento de la situación y, por ello, se había llevado a cabo el compromiso.