Plata e Hincapié celebraron por Emelec en Libertadores

Gonzalo Plata y Piero Hincapié estuvieron en el último partido de Emelec. Foto: Twitter Bayer Leverkusen

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los internacionales ecuatorianos Gonzalo Plata y Piero Hincapié asistieron al partido de Emelec en la Copa Libertadores, la noche del 28 de junio del 2022. Los tricolores celebraron el empate del ‘Bombillo’ ante Atlético Mineiro.

​La amistad de ambos futbolistas, quienes se forjaron en Independiente del Valle, es conocida y no es la primera vez que se los ve juntos fuera de las canchas. Después de los amistosos de la Tri, el Bayer Leverkusen de Hincapié mostró una foto de ellos en sus vacaciones.



Las ligas en Europa continúan paralizadas y no todos los clubes han iniciado su pretemporada por lo que sus jugadores aún tienen tiempo libre. En esta ocasión se los pudo ver en el George Capwell con una muestra de su apoyo para el cuadro eléctrico.



Emelec perdía 1-0 cuando al minuto 56, después de revisar una jugada en el VAR, se dictaminó un penal. Sebastián Rodríguez fue el designado para ejecutarlo y no desperdició la oportunidad, de forma que puso el empate que se mantuvo hasta la finalización del cotejo.



Tras la acción, los dos futbolistas celebraron el gol en las suites del estadio azul. Un video aficionado registró su euforia por el club ecuatoriano.



Hincapié saltó, aplaudió y bailó en su localidad mientras que, dos pisos más abajó, su compañero también lo hacía. Este último saludaba al defensor desde su sector y alentaba a la escuadra. Simultáneamente se escucha el cántico “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Emelec” en el reducto.



En el elenco millonario, ambos cuentan con compañeros de selección. Pedro Ortiz y Dixon Arroyo han sido citados por Gustavo Alfaro para defender a la escuadra nacional.

Gonzalo Plata en Ecuador

Plata se encuentra en el país en los últimos días y se lo ha visto en distintos eventos. Previamente, estuvo en la Copa Ecuador para presenciar el choque entre Independiente del Valle y Atlético Samborondón, donde causó furor en los hinchas. Después de ello, visitó las instalaciones de Guayaquil City y posó con una de sus camisetas.



El puntero derecho que la última temporada se desempeñó en el Valladolid continúa a la espera de que se resuelva su futuro. El deseo del volante es permanecer en la institución española y añora que el plantel ‘pucela’ ejerza su opción a compra con el Sporting de Lisboa.



A los interesados se le sumaron equipos como el Real Betis y la Real Sociedad, también de España. De igual forma, podría recalar en la Premier League, pues es opción para el Leeds United.

Piero Hincapié y Gonzalo Plata celebrando el tanto de penal que puso el 1-1 para Emelec.

Capwell . pic.twitter.com/aj9czEN5be — Ariel Vaca (@_arielvaca) June 29, 2022



Piero Hincapié, otro referente

El jugador de 20 años, al igual que Gonzalo Plata, es uno de los más queridos con la afición. Sus buenas actuaciones lo han vuelto inamovible en la Selección y en Alemania.



En su anterior visita a la nación estuvo presente en un centro comercial de Guayaquil. Debido a la animosidad del público por abrazarlo o sacarse una foto, tuvo que salir al apuro y con resguardo.



El defensa central se encuentra nominado al premio Golden Boy en Europa. Clubes del viejo continente han mostrado interés en contar con sus servicios.