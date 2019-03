En Aucas conviven tres arietes que buscan dos cupos de titulares

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Aucas perdía 3-1 en Manta ante el Delfín. A los 82 minutos, Maximiliano Barreiro acomodó el balón para su pierna izquierda y lanzó un centro que impactó en la mano de un defensa local. De inmediato, casi como un acto-reflejo, el delantero argentino tomó la pelota en sus manos para cobrar el penal. Lo hizo, pese a que no era el encargado de ejecutar dichas faltas.

A su lado, Pablo Burzio, el jugador designado por el cuerpo técnico para cobrar los penales, solo hizo un ligero intento para cumplir el mandato del entrenador Eduardo Favaro y cobrar el tiro. Pero fue Barreiro quien lanzó el penal y puso el 3-2. Luego, el equipo oriental recibió un gol más.



Barreiro es uno de los tres arietes que tiene Aucas. A inicios de temporada, los dirigentes se plantearon la salida del goleador Edson Montaño al fútbol del exterior. Por ello, salieron al mercado a buscar goles y contrataron a ‘Maxi’ y a Juan Manuel Tévez. Sin embargo, Montaño no logró vincularse a un club del exterior.



Entonces, al entrenador Eduardo Favaro se le instaló un ‘problema’. Tiene a tres centrodelanteros, pero solo dos cupos disponibles en el rol titular. “Yo no vine para ser suplente”, advirtió la semana después de su gol ante Delfín, el argentino Barreiro.



Sin embargo, hoy, a las 12:00, ante Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz, los titulares serán Montaño y Tévez. Será el segundo partido en el que actúen juntos, tras el empate 1-1 que logró Aucas ante Mushuc Runa, la semana pasada.



Favaro quedó satisfecho con el acoplamiento de sus dos arietes, aunque reconoce que a su equipo le está faltando convertir todas las acciones que genera. “Tévez y Montaño se entienden bien. A veces sale el uno del área y a veces el otro. Se asociaron bien y esperamos mucho de ellos”, dijo el DT.

Los tres goleadores de Aucas no quieren claudicar en su lucha por ser titulares. Montaño ha sido durante dos temporadas el goleador del equipo: el año pasado marcó 25 tantos y fue el tercer mejor goleador de la Serie A. En tanto, en el 2017 convirtió 20 goles y fue el máximo artillero de la Serie B.



En esta temporada fue titular en cinco partidos y solo marcó un gol. Tévez, en cambio, fue titular en tres partidos hasta que una lesión lo privó de jugar ante U. Católica y Delfín. Él también tiene un tanto en el torneo. Barreiro, que ha entrado al cambio en cuatro partidos, también lleva un gol.



Los arietes solo han aportado tres de los nueve goles que ha anotado el equipo. Tres tantos han sido marcados por defensas o volantes de contención (Ángel Gracia, Luis Romero y Johnny Quiñónez) y otros tres por volantes ofensivos (Pablo Burzio anotó dos y Enson Rodríguez, uno).

Antes del juego de hoy, los hinchas de Liga realizarán la Megacaravana.

El desfile partirá a las 07:30 de la Tribuna del Sur. De la Plaza Indoamérica, los autos saldrán a las 08:00 y de la avenida De Los Shyris, a las 08:30.