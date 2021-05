Yuliana Angulo: ‘La rifa me ha ayudado mucho, me ha salvado’

Carlos Rojas Acevedo Redactor (D)

Yuliana Angulo nació en Santo Domingo el 6 de junio de 1994. Forma parte del equipo de relevos que se clasificó a Tokio en el 4×100 m. Desde el 2018 vive en España. A mediados de mayo impuso el récord nacional de salto de longitud: 6,67 m.

¿Qué la motivó a salir del país? ¿Por qué decidió irse a España?

En España me he realizado nuevamente en el deporte. Estuve a punto de retirarme del atletismo, porque no recibía ningún tipo de apoyo, por eso me fui de Ecuador. Ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida y ahora estoy clasificada a Juegos Olímpicos con el equipo de relevos. He mejorado mis marcas, he roto el récord nacional de salto de longitud más de cinco veces. Clasificar a los Olímpicos es algo que he soñado siempre. Aún me falta alcanzar el cupo en salto de longitud, que es mi prueba, pero he avanzado y he tenido buenos resultados.

¿Qué ha sido lo más complicado de vivir allá?

Estar lejos de mi familia, lejos de las personas a las que más quiero. Tener que empezar de nuevo, porque prácticamente empecé de cero y he estado construyendo mi vida de nuevo aquí.

Las últimas semanas ha estado en Alemania. ¿Cómo es la vida allí?

Para mí es casi como estar en una base de entrenamiento, porque en Berlín voy de la pista a la casa y casi no salgo. Ahora mismo solo me entreno, hago entrevistas y vendo los boletos de mi rifa. Intento conseguir fondos para seguir compitiendo.

¿Qué la motivó a impulsar esta rifa?

Después de la campaña de recaudación que hice, un grupo de ecuatorianos me contactó el año pasado para buscar la manera de ayudarme y ahora estamos en eso. La rifa será el 29 de mayo, en España, y gracias a ello he podido hacer una base de entrenamiento, viajar a Berlín y cubrir con algunos gastos. La rifa me ha ayudado muchísimo, me ha salvado y estoy muy agradecida con todas las personas que me están colaborando con los boletos, con quienes se han unido para ayudarme.

¿Cómo se los consigue?

Los estamos vendiendo en Guadalajara (España) y a las personas que me puedan comprar desde Ecuador les mando la foto del boleto y me hacen una transferencia. Se pueden contactar conmigo por medio de mis redes sociales, por Facebook o Instagram (@yulimor1994).



Usted y otros atletas dialogaron con Sebastián Palacios, ministro del Deporte. ¿Qué acordaron?

Está dispuesto a apoyar a los deportistas, quería saber las necesidades que tenemos para saber en qué nos puede ayudar. Esperemos que las cosas se den y que todo salga de la mejor manera en beneficio del deporte ecuatoriano y de nosotros los deportistas.

¿Qué se hace a dos meses de Juegos Olímpicos?

Cuidarse mucho, con rehabilitación. Si pudiera trabajar con un sicólogo lo haría . Creo que en esta etapa el trabajo de entrenamiento ya está hecho, ahora depende más de los detalles y de competir y competir. Si logro la clasificación individual sería fantástico, he avanzado mucho, tengo los récords nacionales, he mejorado las marcas y hubiese sido increíble haber obtenido apoyo anteriormente.

Si tiene que autodefinirse, ¿qué palabras usaría?

Constancia, lucha y disciplina. Creo que siempre fui constante, por eso estoy ahora en esta lucha por la clasificación en el salto de longitud. Creo que siempre he tenido esos valores.

Usted fue deportista desde pequeña.

Me gustaba jugar mucho. Con mis hermanos nos divertíamos con la rayuela, los tillos, las escondidas. También jugaba fútbol porque en mi casa todos lo juegan. Por eso digo que desde siempre fui deportista. Mi madre me lo inculcó. El atletismo lo inicié en el último año en la escuela Hualcopo Duchicela (Santo Domingo) y ahí inicié mi carrera deportiva.

¿Dónde fueron esos partidos de la niñez?

En Santo Domingo, en la cooperativa Las Playas. Nunca lo voy a olvidar, la verdad tuve una buena niñez en mi barrio.