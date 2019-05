Usain Bolt dice ‘las reglas son las reglas’ sobre atletas hiperandróginas

LEA TAMBIÉN

“Hay que seguir las reglas”, afirmó el mito del atletismo Usain Bolt, preguntado por la AFP sobre el nuevo reglamento de la Federación Internacional de su deporte (IAAF por sus siglas en inglés) sobre las atletas hiperandróginas como la sudafricana Caster Semenya.

“He oído hablar de esta historia, aunque no la he seguido muy de cerca. Para mí son simplemente reglas. No hago el reglamento, pero lo aplico”, indicó el jamaicano, ocho veces campeón olímpico entre los 100, los 200 y los 4x100 metros, y retirado desde 2017.



En el mundo de los negocios “no se puede discutir, las reglas son las reglas, eso es así”, indicó, en el marco de la presentación de su marca de patinetes eléctricos en París.

Fotografía de archivo realizada el 30 de agosto de 2018 que muestra a la atleta Caster Semenya (izq.) momentos antes de ganar en los 800m femeninos de la Diamonde League en Zúrich (Suiza). Foto: Jean-Christophe Bott /EFE

“Cuando hay un reglamento no lo discuto nunca. Lo acepto y voy adelante”, señaló. El nuevo reglamento de la IAAF, que se aplica desde la pasada semana, requiere que atletas nacidas con una diferencia de desarrollo sexual (DSD) hagan bajar su tasa de testosterona por debajo de 5nmol/l de sangre mediante un tratamiento, si quieren competir en la categoría femenina en las distancias que van desde los 400 metros a la milla (1 609 m).



Semenya había presentado un recurso contra este reglamento, pero el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) lo rechazó el pasado 1 de mayo.



El Ministerio de Deportes de Sudáfrica anunció el lunes 13 de mayo del 2019 que presentará un recurso contra esta decisión ante el Tribunal Federal Suizo.