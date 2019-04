La Comisión de Ética absuelve a Sebastián Coe de ocultar dopaje ruso

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Ética de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés) ha resuelto, al cabo de seis meses, archivar el expediente abierto al presidente de ésta Federación Internacional, el británico Sebastian Coe, por su presunto conocimiento de la ocultación de un caso de dopaje de una atleta rusa y por mentir ante el Parlamento británico.

"La investigación no ha identificado pruebas de una potencial infracción del Código Ético por Lord Coe (...). El investigador concluyó que no hay ninguna perspectiva realista de un caso disciplinario que pueda establecer que Lord Coe mintió ante la comisión parlamentaria" que le investigó en 2015, y en consecuencia decidió cerrar el caso.



La Comisión Ética subraya que "todos los que participan en el deporte, desde la cima a la base, están sujetos a las obligaciones éticas y su conducta al escrutinio independiente" de esta comisión.



Sebastian Coe compareció en diciembre de 2015 ante la Comisión Digital, Cultura, Medios y Deporte del parlamento británico, poco después de asumir la presidencia de la IAAF, para declarar si, cuando era vicepresidente, tuvo conocimiento del caso de dopaje de la maratonista rusa Liliya Shobukhova, cuya sanción se redujo de tres años a siete meses y que, según la denuncia, habría pagado "cientos de miles de dólares" a la IAAF para encubrir su caso.



La denuncia contra Coe se basaba en un correo electrónico que el exdirector del maratón de Londres David Bedford envió en 2014 al entonces vicepresidente de la IAAF con archivos adjuntos que probaban el caso de dopaje.



Sebastian Coe alegó que, aunque recibió dicho correo, no abrió los archivos adjuntos, y que su ayudante lo remitió directamente a la Comisión Ética de la IAAF que ahora le declara absuelto.