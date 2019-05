La FEF designó árbitros y horarios para la fecha 15 de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

La fecha 15 del campeonato ecuatoriano se jugará entre el 24 y el 26 de mayo del 2019, por esta jornada no habrá partido el lunes 27, puesto que ese día reunirán los jugadores de la Selección ecuatoriana que inicia su preparación para la Copa América 2019.

Con esta jornada se paraliza el torneo, puesto que los clubes acordaron darle prioridad al trabajo de la Tri. El campeonato se retomará en julio próximo, con la ronda de revanchas, que finalizará la primera etapa y clasificará a los clubes a los 'play off'.



Barcelona SC, líder de la clasificación, defenderá el primer puesto cuando se enfrente a Olmedo, en el estadio Monumental. Independiente del Valle, escolta de los canarios, cerrará la jornada el domingo, frente a Delfín, en Manta. Así quedaron las designaciones:

Viernes 24 de mayo



Universidad Católica vs América (17:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Guilber Gracia

Asistente 2: Guillermo Parra



Barcelona vs Olmedo (19:30)

Estadio Monumental

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Christina Lescano

Sábado 25 de mayo



Fuerza Amarilla vs Liga de Quito (15:00)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: Ángel Ulloa

Asistente 2: Andrés Tola



El Nacional vs Macará (17:15)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Luis González

Asistente 2: Mónica Amboya



Deportivo Cuenca vs Guayaquil City (19:30)

Estadio Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: Alejandro Lupera



Domingo 26 de mayo

Aucas vs Técnico Universitario (12:00)

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

Árbitro: Marlon Vera

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Ricardo Valdiviezo



Mushuc Runa vs Emelec (14:15)

Estadio Bellavista

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Juan Aguiar

Delfín vs Independiente del Valle (16:30)

Estadio Jocay

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Dennys Guerrero

Asistente 2: Fernando Guerrero