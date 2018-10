Omar Ponce y otros cinco árbitros fueron suspendidos por la FEF

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las jugadas polémicas y decisiones desacertadas de seis árbitros inquietaron a la Comisión de Arbitraje de la Ecuafútbol, que decidió suspender a seis colegiados y enviarlos a clínicas de arbitraje, por tiempo indefinido.

Omar Ponce y Edwin Bravo, que actuaron en el partido entre Aucas y Emelec; Roddy Zambrano, que estuvo en el juego entre Universidad Católica y Delfín; Byron Romero, del juego entre Macará y Barcelona, fueron los jueces castigados por la comitiva de la FEF.



Ellos se sumaron a José Luis Espinel y Christian Lescano, que recibieron la sanción en la fecha 15, por su actuación en el partido entre Guayaquil City y Barcelona. Ninguno de los seis fue programado para la fecha 18 del torneo, que se disputará entre el 1 y el 5 de noviembre.



El caso de Ponce, por el partido entre eléctricos y orientales fue el de mayor relevancia. El penal que sancionó en contra de Aucas fue ampliamente criticado por sus dirigentes, que incluso cuestionaron la transparencia del campeonato.

“Somos seres humanos, en la etapa que estamos viviendo en el torneo probablemente los errores son más significativos. A los dirigentes no tengo que decirles nada, si tienen conocimiento de algo que lo denuncien y que no estén con especulaciones”, dijo Ponce.



El juez dio esas declaraciones la mañana de este 31 de octubre, previo a su comparecencia ante la Comisión de Arbitraje. Es la primera vez que Ponce está en una clínica arbitral, según sus propias palabras.



Pepe Mosquera, presidente de la comisión, mencionó que no van a tolerar errores arbitrales en esta instancia definitoria del torneo, más aún cuando hay siete equipos que pugnan por terminar la segunda etapa como líderes.



“No podemos decir el puntaje que se les dio a los jueces, por reserva ordenada por la FIFA. Ustedes (periodistas) se darán cuenta de cuántas fechas de suspensión tienen, dependiendo de las jornadas en las que no sean designados”, dijo Mosquera.