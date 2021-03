El otavaleño Andrés Guzmán quiere volver a destacarse en la natación 

Por las restricciones de la pandemia el nadador Andrés Guzmán dejó de entrenarse por varios meses en el club La Candelaria, en Cotacachi, provincia de Imbabura. Por esa para, quien llegó a convertirse en el otavaleño mejor ubicado en la tradicional travesía al Lago San Pablo, en el 2019, sintió así que perdió buena parte de su estado físico.

Luego, cuando a finales del 2020 volvió a las prácticas una fuerte infección de oído lo volvió a alejar de la pileta. No obstante, este joven de 16 años espera recuperarse para retomar las prácticas y en las competencias alcanzar otra vez los primeros lugares.



“Era muy constante, no faltaba ni un día a los entrenamientos y por eso llegué a tener un buen nivel. Ahora quiero recuperarme y que la pandemia pase para volver a clases y a los entrenamientos”, dijo.



Estudiante del colegio Jacinto Collaguazo, Guzmán ahora tiene clases por vía telemática en las tardes. Él extraña asistir al aula, para compartir con sus profesores y también con sus compañeros. “También extraño ir a nadar. Siento que la natación es un deporte en el que me destaco y por suerte cuento con el apoyo de mis padres”, contó.

El adolescente se ejercita en La Candelaria Centro Deportivo, ubicado en la vía Quiroga- Cotacahi. Se trata de un club con piscina semiolímpica que se creó hace poco más de dos años en Imbabura.



Según sus directivos, el objetivo es masificar la práctica deportiva en esa provincia y también buscar talentos, como es el caso de Guzmán, para llegar a la alta competencia.