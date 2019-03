Alfredo Campo: 'A la Olimpiada quiero llegar en mi mejor nivel’

LEA TAMBIÉN

¿Cuál es la evaluación de sus dos primeras carreras en Estados Unidos?



Estamos felices y optimistas porque arrancamos el año con pie derecho en Estados Unidos. Participamos en carreras que nos sirven de preparación y que entregan puntos para los Juegos Olímpicos. En la primera fecha de la Liga Americana obtuve dos quintos puestos y en la segunda carrera terminé segundo. Este año competiré en ocho circuitos y mi meta es ser finalista en todos; es decir, ubicarme entre los ocho mejores.



¿Quiénes compiten en la Liga Americana?

​

Aparte de los anfitriones, compiten los 25 mejores bicicrosistas del mundo, allí están medallistas olímpicos y mundiales. Todos son invitados por los organizadores, por su trayectoria, resultados y éxitos. Por eso, una vez que se ingresa a la Liga hay que mantenerse con buenos resultados, de lo contrario pierdes la categoría. En tres semanas competiré en una nueva fecha del torneo estadounidense antes de la Copa Mundo en Manchester, Inglaterra, que será a mediados de abril.



Este año hay cinco fechas de la Copa del Mundo. ¿Competirá en todas?



Correcto, luego de la Copa Mundo en Manchester iré a Papendal (Holanda), París (Francia), Rock Hill (Estados Unidos) y Santiago del Estero (Argentina). Las carreras se cumplirán entre mayo y septiembre. En todas pretendo ser finalista y mejorar el sexto puesto que conseguí hace dos años en Argentina. Estoy seguro que este año se viene el podio.



¿Quiénes son los rivales a quienes debe vencer?

​

Una Copa Mundo es una réplica de los Juegos Olímpicos, porque están todos los deportistas de alto nivel, los mejores del planeta. Hasta los Juegos Olímpicos del 2020 hay 10 copas del Mundo; es decir, 20 carreras que nos van a permitir sumar puntos para Tokio. La sumatoria empezó en septiembre del 2018 y terminará en julio del 2020.



¿Cómo están las prioridades sobre sus desafíos?



El Mundial de Bicicrós en Bélgica y los Juegos Panamericanos en Perú, programados entre julio y agosto, son prioridades en mi plan de competencias. En ambos eventos intentaré llegar al podio y no descarto lograr una medalla de oro. Hasta ahora, en tres de los cuatro certámenes del ciclo olímpico he alcanzado medallas (bolivariana, suda­mericana y panamericana), me falta la olímpica. Por eso, todo mi esfuerzo va encaminado a las Olimpiadas, adonde quiero llegar sólido y en mi mejor nivel competitivo.



¿Es una exigencia personal lograr el oro olímpico?

​

Es una presión sana. En mi caso sería un reflejo del trabajo realizado durante mi carrera deportiva. Hace diez años recién empezaba este sueño, cuando anhelaba ser el mejor del mundo. He sido campeón mundial infantil y juvenil porque siempre he tratado de ser el mejor. El bicicrós es un deporte de alto riesgo, donde todo puede pasar y por eso aprovecho cada día al máximo.



¿Cómo se entrenará para que no interfiera la cercanía entre los Juegos Panamericanos y el Mundial?

​

Es algo complejo y en eso estamos trabajando con mi entrenador. Algo parecido ocurrió el año pasado, entre los Juegos Sudamericanos y el Mundial; sin embargo, pudimos afrontar ambos certámenes con la misma seriedad. Repito, es compleja la situación por la cercanía entre una y otra carrera, pero intentaremos llegar al cien por ciento.



Usted es 28º en el mundo con 470 puntos, la misión es difícil porque los 24 primeros van a los Olímpicos.



La clasificación dependerá de los puntos que sumemos en el escalafón olímpico con las participaciones en las copas del Mundo, en la Liga Americana, en el Mundial y otras carreras. Estoy seguro de que me clasificaré con esfuerzo y perseverancia, para buscar los primeros puestos en los Juegos Olímpicos.



¿Trabaja en grupo o de manera individual?

​

Me gustaría decir en grupo, pero lo hago de manera individua porque mi entrenador, Thomas Allier, vive en Francia. Nos damos formas, a través de las redes sociales, para mejorar cada día.

¿Se casa este año?

​

Sí, será a finales de agosto. Me he planteado unirme a ella porque es parte del equipo, al igual que mis padres y otros familiares como Paulino Vintimilla, quien es mi representante. Trabajamos para cumplir metas incluso fuera de la pista, como la Fundación Pedaleando la Vida y con la marca de bicicletas Alcavi, que saldrá en los próximos meses.



Origen. Alfredo Campo nació en Cuenca el 2 de marzo de 1993. Llegó al bicicrós a los 4 años.



Éxitos. Excampeón mundial infantil y juvenil. Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2013 y campeón de los Juegos Sudamericanos 2018.Palmarés. En el 2018 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar una carrera profesional en Estados Unidos.