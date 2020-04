En Iñaquito se descartó covid-19 en 10 casos, pero sigue liderando como la parroquia de mayor contagio en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mientras más se extiende el confinamiento más difícil ha resultado quedarse en casa para quienes viven en Quito. En los sectores más populosos de la capital la gente se está movilizando, principalmente, por intercambio comercial y la movilización de autos se intensifica desde horas de la mañana.

Esto ha tornado complicado en un momento, que se busca frenar la expansión del coronavirus.



Hace dos días, el virus se mantuvo en 58 de las 65 parroquias urbanas y rurales. Este miércoles, 22 de abril del 2020, ya está en 60 parroquias con un total de 856 casos confirmados y 1 187 sospechosos, que esperan resultados de las pruebas de diagnóstico.



Además, hay 53 muertos confirmados y siete probables, según el Ministerio de Salud. Esto representa una tasa de letalidad del 6%. Por su parte, el Registro Civil ha contabilizado sin especificar las causas, 103 defunciones en cuatro días (entre el 16 y 19 de abril del 2020).



La capital es la segunda con más infectados en el Ecuador y preocupa por la alta densidad poblacional de 649 personas por cada km2 . Este virus afecta más a quienes están entre los 20 y 49 años de edad y a varones.



Lenín Mantilla, secretario de Salud del Municipio de Quito, explica que el incremento de positivos se debe a que “estamos en fase de transmisión comunitaria explosiva” y se incumplen las medidas de aislamiento por parte de la población.



El 70,3% de casos están en 18 parroquias, de las cuales siete pertenecen a la zona norte, seguida de siete, en el sur, cuatro en los valles y a este grupo de une el Centro Histórico, en donde se aumentaron 10 casos (ver gráfico).



Iñaquito, en donde se encuentra el centro financiero y bancario de la ciudad, más conocido como hipercentro sigue liderando la lista, pero en los dos últimos días bajó de 69 a 59 casos confirmados y 105 sospechosos, 10 menos que fueron descartados en los últimos dos días.



En sus veredas y calles se ha incrementado el número de carros que circulan en la zona y se observan largas filas fuera de supermercados. Desde el domingo 12 de abril, las autoridades decidieron cerrar temporalmente el mercado que lleva el nombre de la parroquia, para frenar la propagación del virus. Ahí se observó aglomeraciones y las personas no estaban siguiendo las medidas restrictivas.



En los últimos 14 días, 509 personas han sido sancionadas por no llevar mascarillas en el espacio público, de las cuales más del 50% estaban en el norte de la ciudad.



Tras Iñaquito sigue Chillogallo, que subió de 47 a 51 casos positivos y 75 en espera de resultados de pruebas de diagnóstico. Esta parroquia urbana del sur de Quito está entre las más pobladas y registra alta densidad por km2.



En el norte de la urbe, Belisario Quevedo superó a Cotocollao, que está al extremo noroccidental de la urbe, al pasar de 44 a 51 contagiados en los dos últimos días. Sin embargo, aún Cotocollao tiene 61 casos sospechosos por confirmar o descartar.



Este sector concentra varios supermercados, tiendas, panaderías, en cuyo ingreso ahora se ven largas filas.



En quinto lugar está Calderón junto con Carapungo, al noreste del Distrito, es la parroquia más grande y con alta densidad poblacional. También registra un intenso movimiento comercial.



Hay cinco parroquias que se mantienen con un solo caso cada una: Calacalí, Llano Chico, Nono, Pacto y Guangopolo; mientras que en El Quinche están esperando resultados de pruebas de cuatro sospechosos.



Las autoridades buscar hacer más pruebas de diagnóstico que estén más acorde a la población y con esto bajar el actual subregistro de casos. En Quito hay 2,7 millones de personas y, tomando como base los 856 casos, hay 3 contagiados por cada 10 000 habitantes. Inicialmente, está previsto la realización de 5 000 pruebas que llegaron esta semana para personal sanitario y que está en las calles, principalmente.



El secretario Mantilla explica que el sistema sanitario está priorizando la realización de pruebas a sintomáticos respiratorios, casos sospechosos y a los contactos de personas infectadas.



Por otra parte, advierte que no se aconseja hacer pruebas rápidas de forma masiva por la baja sensibilidad para la detección del coronavirus. Mantilla señala que el retraso en las cifras se debe a la capacidad y velocidad de respuesta de los equipos de laboratorio, que se requiere para este tipo de análisis. También incide la disponibilidad de personal especializado de biología molecular.



Hay tres laboratorios privados que están tomando muestras en casas y procesando, pero el costo es de USD 80 con orden de un médico del MSP y USD 120 cuando es de galeno privado.