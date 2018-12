¿Cuánto gastará en gasolina a la semana con la reducción del subsidio?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció este martes 18 de diciembre del 2018 que el Ejecutivo decidió reducir los subsidios de la gasolina extra y ecopaís en el país.

El Fisco ha venido asumiendo entre el 25 y el 41% del precio por galón de gasolina que se expende en el Ecuador. El derivado que más subsidio tiene es la extra con etanol, también llamada Ecopaís.



Ambos tipos de combustibles pasarán de USD 1,48 a 1,85, es decir 37 centavos adicionales por galón, explicó el ministro.



EL COMERCIO DATA desarrolló esta herramienta interactiva que le permitirá conocer a cuánto asciende el subsidio que dejará de percibir y cuánto deberá pagar por esta medida, la cual todavía el Gobierno aún no ha anunciado una fecha de aplicación.



Tome en cuenta que esta reducción del subsidio no es total, todavía el Estado seguirá cubriendo una parte del costo.



El propósito de esta calculadora es que usted conozca valores referenciales de cuál será su gasto semanal.



Asimismo, tome en cuenta que el aumento de las gasolinas no se no se aplicará a los taxis y al transporte público de mercancías con el fin de evitar una escalada en los precios de producto.