Los falsos patriotas

En Ecuador no vivimos en democracia, sino en falsa democracia o dictadura democrática. Se rompió el equilibrio, cuando dejaron de ser tres poderes (Ejecutivo, legislativo y judicial); una mesa de tres patas, mal o bien en equilibrio moderado. Si a la unidad, lo fragmentamos con tantos partidos y movimientos políticos, seguiremos viviendo en falsa democracia. Han pasado tantos años de manipulación y no han hecho nada, los supuestos salvadores de la Patria, para reformar o eliminar la Constitución del 2008, ni el Código de la democracia.

La presencia de tantos candidatos es el reflejo de que no somos nada, ni nadie. Se pasan de partido en partido, sin tener partido. Son seguidores de la falsa oratoria, pues solo eso se necesita para convencer a un pueblo que desconoce su verdadera realidad nacional. País de desmemoriados, que olvidan pronto el atraco sistemático que, durante toda esta época de democracia, hemos vivido.

Me pregunto si bajo este esquema vamos a tener elecciones libres y justas. Dispersan tanto el tablero político, con el afán de tener más asambleístas, aunque no lleguen a tener el poder.

Las vivencias ajenas, de nada, nos ha servido. Seremos una nueva Venezuela; un pueblo lleno de dichos tontos “Dios no ha de querer”, “Robó, pero hizo obra”, “Gane quien gane, igual tengo que trabajar”, etc. Si queremos salvar al Ecuador, seamos conscientes que lo único que tenemos son vividores de la política, no Patriotas. Esas personas que ponen, ante todo y sobre todo el interés ajeno, al suyo propio. Esa casta es cosa del pasado, donde los políticos tenían valores y eran éticos.

Los ecuatorianos anhelamos y queremos vivir, en un País libre y soberano; esa es la verdadera democracia.

Luis Gonzalo Padilla Argüello

Basta de abusos en los trabajos y colegios

Ecuador es el tercer país peor para trabajar en el mundo-después de Bangladesh y Bielorrusia (CSI, 2024). Es muy duro no tener certeza, cuando pides vacaciones, de que te las vayan a conceder, o que te tengan por 8 y más horas paradas atendiendo, o cuidando como guardia, porque no tienes dónde sentarte, o cómo ir al baño, o cómo beber un poco de agua. O que te roten de función permanentemente -en un cuasi despido intempestivo, o que no tengas acceso a capacitarte porque tu jefe solo se lo permite a su camarilla de amigos, o que te dispongan un trabajo y te dejen solo, sin las herramientas ni el personal de apoyo, etc. Hay falta de transparencia, discrecionalidad y abuso de poder, germen de la corrupción, en instituciones y empresas públicas, pero también privadas. Por eso, es clave que exista una política de prevención, con psicólogos clínicos, para ayudar a paliar tanta afectación emocional producida por estos abusos. Y en los colegios, es preciso más psicólogos para apoyar a los chicos que son acosados por compañeros o profesores, donde las autoridades crean complejos a los estudiantes por sus formas y órdenes no democráticas sino dictatoriales en clases o fuera de estas. El ‘clima antisocial generalizado y peligroso’, con ‘restricción al derecho de expresión y reunión’, que impera en el Ecuador, y que ha sido denunciado internacionalmente, empieza en los colegios y sigue en los trabajos ¿Qué dice el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Comisión Anticorrupción?

Diego Fabián Valdivieso Anda